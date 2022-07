নিউজ ডেস্ক, ২৩ জুলাই : অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জী (ED Arrests Partha) ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাৰ পৰাই এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেটৰ এটি দলে আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান ৷ পশ্চিমবংগ বিদ্যালয় সেৱা আয়োগ আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা বোৰ্ডত নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন চৌহদত অনুসন্ধান চলাই ইডিয়ে (Enforcement Directorate) ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ ঘনিষ্ঠৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বহু আপত্তিজনক তথ্য (ED raid in WB) ৷

অৰ্পিতাৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ হোৱা নগদ ধন

প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ ঘনিষ্ঠ অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ গৃহৰ পৰা ইডিয়ে উদ্ধাৰ কৰে 20 কোটি টকাৰ লগতে কেইবাটাও মোবাইল ফোন আৰু একাধিক আপত্তিজনক নথি-পত্ৰ ৷ অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ ঘৰৰ পৰা ইডিয়ে উদ্ধাৰ কৰা বিশাল ধনৰাশিৰ সৈতে এছ এছ চি দুৰ্নীতি নিয়োগ-কাণ্ডৰ প্ৰত্যক্ষ সংযোগ আছে বুলি ইডিয়ে সম্ভাৱনীয়তা ব্যক্ত কৰিছে (SSC Recruitment Scam investigation)৷

কিন্তু পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ ঘনিষ্ঠ কোন এইগৰাকী অৰ্পিতা মুখাৰ্জী (Who is Arpita Mukharjee) ? ক'ৰ পৰা তেওঁৰ ফ্লেটলৈ আহিল ২০ কোটি নগদ ধন ! শুকুৰবাৰে এই দাবী ইডিৰ । তেওঁলোকৰ দাবী, যিটো ফ্লেটৰ পৰা উক্ত টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাত অর্পিতা মুখাৰ্জী নামৰ এগৰাকী মহিলা থাকে । অভিজাত উক্ত এপাৰ্টমেণ্টটোৰ যাৰ ফ্লেটটোৰ পৰা নগদ ২০ কোটি টকা উদ্ধাৰ হৈছে (ED cease 20 crores from Arpita flat) সেই অর্পিতা কোন ?

ইডিৰ দাবী, অৰ্পিতা হৈছে ৰাজ্যখনৰ মন্ত্রী পার্থ চেটাৰ্জীৰ অতি ঘনিষ্ঠ (Arpita close to Bengal state minister Partha Chatterjee) । উল্লেখ্য, পার্থৰ ঘৰতো শুকুৰবাৰে পুৱাতেই উপস্থিত হয় ইডিৰ বিষয়া । দিনজুৰি চলে তালাচী আৰু সোধাপোছা । ইডি সূত্র মতে, দক্ষিণ কলকাতাৰ বাসিন্দা অর্পিতা চহৰৰ এখন প্ৰখ্যাত দুর্গাপূজাৰ সৈতে জড়িত । ঘটনাক্রমে, উক্ত পূজাখনৰ সৈতে পার্থৰো সম্পর্ক থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । উক্ত পূজাখনৰ এটি বিজ্ঞাপনতো কাম কৰিছে অর্পিতাই ।

কিন্তু ইমান টকা তেওঁৰ ঘৰলৈ আহিল ক'ৰ পৰা ? ইডিয়ে নিজৰ প্রেছ বিবৃতিত জনাইছে, উদ্ধাৰ হোৱা টকাৰ সৈতে শিক্ষক নিয়োগত দুর্নীতিৰ সম্পর্ক থাকিব পাৰে (recovered money may relation to teacher recruitment corruption) বুলি তেওঁলোকৰ অনুমান । আন এক সূত্র মতে, অর্পিতা আইনী বৃত্তিৰ সৈতেও জড়িত । তেওঁ থাকে টালিগঞ্জৰ অভিজাত এপাৰ্টমেণ্টত । অৱশ্যে অর্পিতাই প্ৰকৃততে সঠিক কি কৰে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট নহয় ।

শুকুৰবাৰে পুৱা ৮ বজাত ইডিৰ তদন্তকাৰী দলে পার্থৰ ঘৰসহ মুঠ ১৩টা স্থানত তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰে (ED raid at Partha house and 13 locations) । সন্ধ্যা ইডিৰ এটি দলে অভিযান চলায় অর্পিতাৰ ফ্লেটত । তাৰ পৰাই উদ্ধাৰ হয় নগদ ২০ কোটি টকা আৰু ২০টা মোবাইল ফোন ।

কিন্তু অভিযানৰ তালিকাত অর্পিতাৰ ফ্লেট নাছিল বুলিয়েই ইডি সূত্রে জানিব পৰা গৈছে । অভিযানৰ প্রাথমিক তালিকাত অর্পিতাৰ ফ্লেটটো নাছিল । পৰৱর্তী সময়ত কিছু সূত্রৰ ভিত্তিত উক্ত ফ্লেটত ইডিয়ে অভিযান চলায় বুলি তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ সূত্রৰ খবৰ ।

এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ইমান টকা অৰ্পিতাৰ ফ্লেটলৈ আহিল ক'ৰ পৰা ? ইডিয়ে নিজৰ প্রেছ বিবৃতিত জনাইছে যে উদ্ধাৰ হোৱা টকাৰ সৈতে শিক্ষক নিয়োগত দুর্নীতিৰ সম্পর্ক থাকিব পাৰে বুলি তেওঁলোকৰ অনুমান ।

