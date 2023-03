আজিকালি বহুতে সুস্থ হৈ থাকিবলৈ নিজৰ খাদ্যাভ্যাসত স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰে । কিন্তু কিছুমান খাদ্য আছে যিবোৰক স্বাস্থ্যকৰ বুলি ভাবিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বৃহৎ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । সেইবাবেই এই খাদ্যবোৰ খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে । এই খাদ্যবোৰে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত অতি বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । এনে খাদ্য খোৱাৰ পিছত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে ।

মানুহে প্ৰায়ে ইয়াক স্বাস্থ্যসন্মত বুলি বিবেচনা কৰি খোৱাৰ ভুল কৰে, কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে সচেতন নহয় । এনে পৰিস্থিতিত এই স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে । জনাওক কোনবোৰ খাদ্য যিবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগে ।

ডায়েট ড্ৰিংকছ

মানুহে প্ৰায়ে ডায়েট ড্ৰিংকছক স্বাস্থ্যকৰ বুলি বিবেচনা কৰি অতি আনন্দৰে পান কৰে । কিন্তু এই পানীয় বহু অস্বাস্থ্যকৰ উপাদান ব্যৱহাৰ কৰি তৈয়াৰ কৰা হয় । সেইবাবেই ইয়াক খোৱাটো আপোনাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ।

ফলৰ ৰস

বহুতে শীতল পানীয়ক অস্বাস্থ্যকৰ বিকল্প হিচাপে বিবেচনা কৰি পেকেটৰ ফলৰ ৰস গ্ৰহণ কৰে । কিন্তু বাহিৰত উপলব্ধ পেকেটত ভৰোৱা ফলৰ ৰস স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি ক্ষতিকাৰক । ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে চেনি, পানী আৰু বহুতো অস্বাস্থ্যকৰ সামগ্ৰী থাকে । ইয়াতকৈ আপোনাৰ বাবে সতেজ ফলৰ ৰস গ্ৰহণ কৰাটো আপোনাৰ বাবে স্বাস্থ্যকৰ হ'ব(how does eating healthy affect your body)৷

ব্ৰেকফাষ্ট কুকিজ

ব্ৰেকফাষ্টৰ কুকিজ প্ৰায়ে স্বাস্থ্যকৰ হিচাপে বিক্ৰী কৰা হয় । কিন্তু এইবোৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে মৈদা, চেনি লগতে আন বহুতো অস্বাস্থ্যকৰ উপাদান ব্যৱহাৰ কৰি তৈয়াৰ কৰা হয়(benefits of healthy eating)। সেইবাবেই ইয়াক গ্ৰহণ কৰিলে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে(what is healthy eating)।

গ্লুটেন মুক্ত খাদ্য

বহুতে গ্লুটেন মুক্ত খাদ্য খায়(5 types of foods that you should eat daily)। কিন্তু গ্লুটেন মুক্ত চকলেটৰ দৰে গ্লুটেন মুক্ত কিবা এটা খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে । ইয়াত চেনিৰ সলনি কৃত্ৰিম চেনি ব্যৱহাৰ কৰা হয়(how will you maintain a healthy weight)। ইয়াক অতিমাত্ৰা খালে ডায়েৰিয়া হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে ।

চালাড ড্ৰেছিং

বহুতো চালাড ড্ৰেছিঙত চেনি, ভেজিটেবল অইল আৰু ট্ৰেন্স ফেট প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে । ইয়াক চালাডৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে । এনে ক্ষেত্ৰত প্ৰাকৃতিক ড্ৰেছিংও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ইয়াক তৈয়াৰ কৰিবলৈ এক্সট্ৰা ভাৰ্জিন অইল আৰু চাইড ভিনেগাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয়(why is it important to eat healthy)।

