নেশ্যনেল ডেস্ক, 7 ফেব্ৰুৱাৰী: Apple এ নিজৰ iPhone Pro আৰু Pro Max মডেলৰ(Apple iPhone Pro and Pro Max models) ওপৰত হাই এণ্ড আইফোন ‘আল্ট্ৰা’ মুকলি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, যিটো ২০২৪ চনৰ ভিতৰত iPhone 16 লাইনআপৰ সৈতে আহিব পাৰে(Apple may introduce high end iPhone Ultra in 2024)। এপলৰ ট্ৰেকাৰ মাৰ্ক গুৰমেনৰ মতে, টেক জায়ান্টটোৱে প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্সক পৃথক কৰাৰ পৰিকল্পনাই হাই-এণ্ড ব্ৰেণ্ড-আল্ট্ৰা মুকলি কৰাৰ জল্পনা-কল্পনাৰ ইন্ধন যোগাইছে । বিগত সপ্তাহত এপলৰ আৰ্নিং কলৰ সময়ত এপলৰ CEO Team এ ভৱিষ্যতে আইফোনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনাক নুই কৰা নাছিল(Apple iPhone 16 2024)।

বৰঞ্চ তেওঁ পৰামৰ্শ দিছিল যে, গ্ৰাহকে হয়তো উচ্চমানৰ সামগ্ৰীৰ বাবে অধিক ধন দিবলৈ ইচ্ছুক । কুকৰ উদ্ধৃতিৰে কোৱা হৈছে যে, আইফোন মানুহৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ বাহিৰেও গুৰমানে কয় যে, শীৰ্ষস্থানীয় মডেলটো কেনেকৈ পৃথক হ’ব সেয়া স্পষ্ট নহয়, কিন্তু ইয়াত সম্ভৱতঃ অতিৰিক্ত কেমেৰাৰ উন্নতি, দ্ৰুত চিপ আৰু সম্ভৱতঃ ডাঙৰ ডিছপ্লে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব(apple 16 update in India)।

তেওঁ লগতে কয় যে, ভৱিষ্যতে আৰু অধিক বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব পাৰে যেনে শেষত চাৰ্জিং প’ৰ্ট এৰি দিয়া । ইফালে, অহা বছৰ এপলে ২.১ ইঞ্চিৰ ডাঙৰ ডিছপ্লেৰ সৈতে নতুন ‘এপল ৱাচ আল্ট্ৰা’(New Apple Watch Ultra with a larger display) মুকলি কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে (Apple iPhone Ultra Model)। নতুন ৱেয়াৰেবলটো ৫০ মিমিতকৈ অধিক কেছৰ আকাৰৰ প্ৰথমখন এপল ৱাচ হ’ব বুলিও আশা কৰা হৈছে । নতুন আল্ট্ৰাত মাইক্ৰ’এলইডি ডিছপ্লে প্ৰযুক্তিও থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিয়ে অ’এলইডি ডিছপ্লে থকা বৰ্তমানৰ মডেলতকৈ অধিক উজ্জ্বলতা, কম শক্তি খৰচ আৰু উন্নত কনট্ৰাষ্ট ৰেচিঅ’ প্ৰদান কৰিব(Apple CEO Team)।

