নিউজ ডেস্ক, 4 এপ্ৰিল: বিশ্বৰ মন্দাৱস্থাৰ মাজতে এপলে নিজৰ কৰ্পৰেট টীমৰ পৰা কিছু লোকক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে (apple firing employees 2023)। এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এইটোও দাবী কৰা হৈছে যে, এপলৰ কৰ্মচাৰীসকলক চাকৰিৰ বাবে পুনৰ আবেদন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে নহ’লে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ’ব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে (iPhone maker Apple)। প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে, এপলে ‘খুচৰা বিপণী নিৰ্মাণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ চম্ভালা’ বিভাগটোত চাকৰি কৰ্তন কৰিছে (Is Apple going to have layoffs)।

এসপ্তাহ সময় নিৰ্ধাৰণ:

খবৰ অনুসৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰ্মচাৰীসকলক কোম্পানীটোৰ অন্যান্য পদৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ সপ্তাহৰ শেষলৈকে সময় আছে বুলি কোৱা হৈছে (apple layoffs 2023)। প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে, ‘এপলে সেই লোকসকলৰ বাবে চাৰি মাহ পৰ্যন্ত দৰমহা আগবঢ়াইছে (Will Meta have layoffs)।’

অপাৰেচনবোৰ আৰু অধিক উন্নত কৰা

আভ্যন্তৰীণভাৱে আইফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে ইয়াক ‘খৰচ কমাব পৰা ব্যৱস্থা হিচাপে নহয়, নিজৰ কাৰ্যকলাপ উন্নত কৰাৰ উপায় হিচাপে’ চাইছে (Which all companies are laying off in 2023)। বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ মাজতে এতিয়াও কোনো বৃহৎ পৰিসৰৰ ছুটী কৰা নাই এপল একমাত্ৰ ডাঙৰ টেক কোম্পানী (google layoffs)। কোম্পানীটোৰ চিইঅ’ই দ্য ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলক জনোৱা মতে, চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাটো ‘শেষ উপায়’ (apple fires employees) । কুকে কয় যে, কোম্পানীটোৱে খৰচ ব্যৱস্থাপনা অতি কঠোৰভাৱে অনুসৰণ কৰিছে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিযুক্তি কৰ্তন কৰিছে, আনহাতে, আন কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিযুক্তি অব্যাহত ৰাখিছে (Why did Meta lay off employees)।

তেওঁ কৈছিল, "মই চাকৰিচ্যুতিক শেষ উপায় হিচাপে দেখিছো (Apple layoffs After Google Amazon Meta) ।" কোম্পানীটোৱে কিছুমান বিভাগত নিযুক্তিৰ গতি লেহেমীয়া কৰিছে, বোনাছত পলম কৰিছে, ভ্ৰমণৰ বাজেট হ্ৰাস কৰিছে, প্ৰকল্প পিছুৱাই গৈছে আৰু অন্যান্য খৰচ কমাব পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে (Apple layoffs)।

