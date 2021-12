নিউজ ডেস্ক, 23 ডিচেম্বৰ : কৰ্ণাটক বিধানসভাত বৃহস্পতিবাৰে গৃহীত হ’ল Right to Freedom of Religion Bill 2021 চমুকৈ ধৰ্মান্তকৰণ বিৰোধী বিধেয়ক ৷ এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে কোনো ব্যক্তিকেই নিজৰ ধৰ্ম সলনি কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব ৷

বিধানসভাৰ মজিয়াত বিৰোধী প্ৰৱল প্ৰতিবাদৰ পাচতো ধ্বনি ভোটৰ জৰিয়তে গৃহীত হয় এই বিধেয়কখন ৷ মন কৰিবলগীয়া যে, এই বিধেয়কখনে ইতিমধ্যেই ধৰ্মান্তৰিত হোৱা ব্যক্তিক আগৰ ধৰ্মলৈ পুনঃ ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা ৰাখিছে ৷