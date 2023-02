নিউজ ডেস্ক, 8 ফেব্ৰুৱাৰী: প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ বাবে এটা মধুৰ বা বিশেষ দিন হ’ল ভেলেণ্টাইন ডে’ বা 14 ফেব্ৰুৱাৰী(Valentine Day 2023) ৷ পশ্চিমৰ পৰা উফৰি অহা এই "নতুন পৰম্পৰা" বিগত কেইটামান বছৰৰ পৰা অসমতো শিপাইছে ৷ সেই বিশেষ দিনটোৰ বাবে মাজত মাত্ৰ আছে কেইটামান দিন ৷ যদিও ভেলেণ্টাইন ডে’ ভাৰতীয় উৎসৱ নাছিল তথাপিও সময়ৰ গতিত আৰু বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱত ভাৰতত পালন কৰা হয় ভেলেণ্টাইন ডে’ ৷ কিন্তু এইবাৰ পিছে ভাৰতত ভেলেণ্টাইন ডে’ত প্ৰেমিক অথবা প্ৰেমিকাক আলিংগন কৰা বিপৰীতে আপুনি আলিংগন কৰিব লাগিব গো-মাতাক(Cow Hug Day in India) ৷

গৰু আলিংগন দিৱস পালন কৰিবলৈ পশু কল্যাণ পৰিষদৰ আহ্বান

কথাষাৰ শুনি আচৰিত যেন লাগিলেও এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় পশু কল্যাণ পৰিষদে(Animal Welfare Board of India) ৷ ভাৰতীয় পশু কল্যাণ পৰিষদ হ’ল কেন্দ্ৰীয় মীন পালন, পশুপালন আৰু দুগ্ধজাত মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ এটা বিভাগ ৷ এই বিভাগটোৱে এখন পত্ৰযোগে 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটো ভেলেণ্টাইন ডে’ হিচাবে পালন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে দেশবাসীক ‘গৰু আলিংগন’ দিৱস হিচাবে পালন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে(India to celebrate Cow Hug Day) ৷

পত্ৰখনত কোৱা হৈছে যে, ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু গ্ৰাম্য জীৱনৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ হৈছে গৰু ৷ ভাৰতত গৰুক ‘গো-মাতা’ হিচাবে বিবেচনা কৰা হয় ৷ পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ অবাধ আগ্ৰাসনৰ ফলত বৈদিক যুগৰে পৰা ভাৰতত চলি অহা সংস্কৃতিসমূহ বিলুপ্তিৰ পথলৈ গতি কৰিছে ৷ লগতে প্ৰকৃত ভাৰতীয় সংস্কৃতিসমূহ পাহৰণিৰ গৰ্ভত লীন গৈছে ৷

দেশবাসীৰ স্বাৰ্থত গৰুক ভালপোৱা আৰু সন্মান জনোৱা লোকসকলক 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো ‘গৰু আলিংগন’ দিৱস হিচাবে উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভাৰতীয় পশু কল্যাণ পৰিষদে(14 February will be observed as Cow Hug Day) ৷ লগতে গৰুক আলিংগন কৰাৰ ফলত এক আত্মিক সম্বন্ধ গঢ় লৈ উঠে বুলিও পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটোক গৰু আলিংগন দিৱস হিচাবে পালন কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰীয় মীন পালন, পশুপালন আৰু দুগ্ধজাত মন্ত্ৰালয়ে(Ministry of Fisheries Animal Husbandry and Dairying) ৷

