নিউজ ডেস্ক, ২১ জুলাই : পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Punjab Police encounter) । বুধবাৰে অমৃতসৰ জিলাৰ হোচিয়াৰ নগৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ এটা পৰিত্যক্ত অট্টালিকাত সংঘটিত হয় এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা । পাঁচ ঘণ্টাৰ গুলীয়াগুলীৰ পিছত পাঞ্জাবী গায়ক সিদ্ধু মুচেৱালাৰ হত্যাৰ সৈতে (Punjabi Singer Sidhu Mooosewala shooter shot down) জড়িত দুজন শ্বুটাৰ জগৰূপ সিং ওৰফে ৰূপা আৰু মনু কুছাক পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰে (Punjab Police shot dead two shooters) ।

এনকাউণ্টাৰত গেংষ্টাৰ দুটা নিহত হোৱাৰ পিছত ওচৰৰ পট্টি গাঁৱত জোৰাৰ ফাৰ্মত শ্বুটাৰ জগৰূপ সিং ওৰফে ৰূপাৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিস্তব্ধ হৈ পৰে । আনকি সংবাদ মাধ্যমৰ দল গেংষ্টাৰ জগৰূপ সিং ৰূপাৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তো তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ পৰা বিৰত থাকে ।

এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখি গেংষ্টাৰ ৰূপাৰ পিতৃয়ে কয়, "যদি জগৰূপ সিং ওৰফে ৰূপাই কাৰোবাৰ পুত্ৰক হত্যা কৰিছে, তেন্তে আৰক্ষীয়েও তেওঁক হত্যা কৰিছে (gangster Rupas father denied to take body) । তেওঁ তেওঁৰ কৰ্মৰ শাস্তি লাভ কৰিছে । মই মোৰ পুত্ৰৰ মৃতদেহটো ল'বলৈ নাযাওঁ (Family of Jagrup Singh refuses to take his body) ।"

উল্লেখ্য, গেংষ্টাৰ জগৰূপ সিং ৰূপাৰ পৰিয়ালে তেওঁৰ অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপৰ বাবে (criminal activities of gangster Jagrup Singh Roopa) তেওঁৰ সৈতে বহু দিন পূৰ্বেই সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছিল । আনহাতে, ৰূপাৰ মাতৃয়ে কয়, "মোৰ পুত্ৰই এটা অপৰাধ কৰিছিল আৰু তেওঁ তাৰ শাস্তি লাভ কৰিছে । যদি আৰক্ষীয়ে আমাক তেওঁৰ মৃতদেহ দিয়ে তেন্তে আমি গ্ৰহণ কৰিম । অন্যথা আমি মৃতদেহ আনিবলৈ নাযাওঁ ।"

ইফালে পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে পঞ্জাব আৰক্ষীক তেওঁলোকৰ এই সফলতাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann congratulated Punjab Police) । মানে টুইটযোগে কয়, "গুণ্ডা সংস্কৃতি আৰু অসামাজিক উপাদানৰ বিৰুদ্ধে মোৰ চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অভিযানত তেওঁলোকৰ ডাঙৰ সফলতাৰ বাবে পঞ্জাব আৰক্ষী আৰু এণ্টি-গেংষ্টাৰ টাস্ক ফ'ৰ্চক অভিনন্দন জনাইছো ।"

