নেশ্যনেল ডেস্ক,২৭ জানুৱাৰী : উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে (UP poll 2022)। শাসকীয় বিজেপি দলেও নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ ব্যাপকভাৱে আৰম্ভ কৰিছে । উত্তৰ প্ৰদেশলৈ আগমন ঘটিছে বিজেপিৰ বহু শীৰ্ষ নেতাৰ । ইফালে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বৃহস্পতিবাৰে বিশেষ প্ৰচাৰ চলাব (Election campaign of Amit Shah in UP)।

ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে ভোটাৰ সকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । নেতাগৰাকীয়ে মথুৰা আৰু গৌতম বুদ্ধ নগৰৰ বিভিন্ন স্থানত চলাব এই প্ৰচাৰ অভিযান । বুধবাৰে টুইটযোগে কৰা ঘোষণা অনুসৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ প্ৰদেশত উপস্থিত হয় । পুৱা বৃন্দাবনৰ বাঁকে বিহাৰী মন্দিৰ দৰ্শনৰ জৰিয়তে তেওঁ এই দিনজোৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত, গৃহমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰাত কাৰ্যকৰী ভোটাৰ যোগাযোগ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । আনহাতে বিয়লি শ্বাহে গৌতম বুদ্ধ নগৰৰ দাদৰী অঞ্চলত ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে গ্ৰেটাৰ নয়ডাত বিয়লি ভোটাৰসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰাৰ পাছতে গৃহমন্ত্ৰীৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ সমাপ্তি ঘটিব । গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব । ৭ মাৰ্চত অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হ'ব । আনহাতে ১০ মাৰ্চত ৪০৩ খন আসনৰ বাবে ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । একেদিনাই পঞ্জাৱৰ ১১৭ খন, উত্তৰাখণ্ডৰ ৭০ খন, মণিপুৰৰ ৬০ খন আৰু গোৱাৰ ৪০ খন আসনৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।

