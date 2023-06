তেজপুৰ, ১ জুন : ‘‘উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা মণিপুৰৰ হিংসাৰ তদন্ত কৰা হ’ব ৷ মণিপুৰৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৈতে জড়িত ছটা গোচৰৰ তদন্ত চিবিআইৰ এটা বিশেষ দলে কৰিব ৷’’ তিনিদিনীয়া মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ সামৰণি মাৰি বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে(Pace committee will be set up in Manipur under the guidance of the Governor) ৷

তেওঁ কয়, ‘‘বহু শীৰ্ষ বিষয়া, ৰাজনৈতিক দল, কুকি আৰু মেইটেই অসামৰিক গোটৰ প্ৰতিনিধিকে ধৰি সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ সৈতে কেইবাটাও ৰাউণ্ডত ইতিমধ্যে বৈঠক হৈছে । হিংসাৰ কাৰণসমূহ চাবলৈ আৰু ইয়াৰ বাবে কোন দায়ী আছিল সেইটো চিনাক্ত কৰিবলৈ এটা তদন্ত পেনেল গঠন কৰা হ’ব । এই তদন্ত পেনেলৰ নেতৃত্বত থাকিব উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ পদৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ । মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ নিৰ্দেশনাত এখন শান্তি সমিতিও গঠন কৰা হ’ব’’ (Six cases pertaining to the violence will be probed by a special CBI team) ।

অমিত শ্বাহে আৰু কয়, ‘‘বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা চি আৰ পি এফৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি জি কুলদীপ সিঙৰ অধীনত ৰাজ্যখনত এটা আন্তঃসংস্থা ঐক্যবদ্ধ কমাণ্ডে কাম আৰম্ভ কৰিব ৷ যাৰ দ্বাৰা পৰিস্থিতি পৰিচালনাৰ বাবে ৰাজ্যখনত নিয়োজিত সংস্থাসমূহৰ মাজত সমন্বয়ৰ তদাৰক কৰা হ’ব’’ (Violence hit Manipur)।

‘‘চিবিআইৰ এটা বিশেষ দলে ছয়টা গোচৰৰ তদন্ত কৰিব । নিৰপেক্ষ আৰু ন্যায্য তদন্ত হ’ব বুলি সকলো মণিপুৰবাসীক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিছো । ভৱিষ্যতে যাতে এনে কোনো হিংসা সংঘটিত নহয়, তাৰবাবে ভৱিষ্যতে কি ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব, সেই বিষয়েও আলোচনা কৰা হ’ব ।’’ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

এইবোৰৰ উপৰিও এই সংবাদমেলতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মণিপুৰ হিংসাত প্ৰাণ হেৰুৱা লোকসকলৰ পৰিয়াললৈ ১০ লাখ (ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা ৫ লাখ আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা ৫ লাখ) এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰে ৷ লগতে কেন্দ্ৰই মণিপুৰত খাদ্যৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ দুই মাহৰ ভিতৰত ৩০ মেট্ৰিক টন চাউল যোগান ধৰিব বুলি মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ৷

