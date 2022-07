নেচনেল ডেস্ক, ৩ জুলাই : "আগন্তুক 2024 চনৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ সকলো সমস্যা সমাধান হ’ব (Amit Shah says problems of northeast will be solved by 2024) ৷" দেওবাৰে হায়দৰাবাদত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে (Amit Shah in Hyderabad ) এইবুলি মন্তব্য কৰে ৷ লগতে বিজেপিয়ে এই সমস্যা সমূহৰ স্থায়ী সমাধানৰ সূত্ৰ লাভ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, বিগত মাৰ্চ মাহত কেন্দ্ৰই নাগালেণ্ডৰ ৭ খন জিলাৰ ১৫ টা থানা এলেকাৰ পৰা, মণিপুৰৰ ৬ খন জিলাৰ ১৫টা থানা এলেকাৰ পৰা আৰু অসমৰ ২৩খন জিলাৰ সম্পূৰ্ণ আৰু আংশিকভাৱে এখন জিলাৰ পৰা সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৫৮ চমুকৈ AFPSA আঁতৰাই পেলাইছিল । লগতে অসম আৰু মেঘালয় চৰকাৰে মাৰ্চ মাহতে ৫০ বছৰ পুৰণি বাকী থকা সীমা বিবাদৰ সমাধানৰ বাবে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল ।

অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ দুমাহৰ পাছতেই ৰাজ্য দুখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে MHAৰ পৰীক্ষা আৰু বিবেচনাৰ বাবে ৩১ জানুৱাৰীত অমিত শ্বাহৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱৰ খচৰা দাখিল কৰিছিল ৷ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ্যকৰী নোহোৱাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত CAA ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ দায়বদ্ধ বুলি অমিত শ্বাহে কয় ৷ ইয়াৰ লগতে "Northeast and that we are going nowhere" বুলিও মন্তব্য কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: Expansion of Punjab cabinet: সোমবাৰে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব পঞ্জাৱ মন্ত্ৰীসভাৰ

তাৰোপৰি অমিত শ্বাহে তেতিয়াৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত CAA সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰোতে সোণোৱালে CAA কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰাৰ কথাও অমিত শ্বাহে দোঁহাৰে ৷ ইফালে, দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ সময়ত বিজেপিৰ হৈ এই ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰি ২০০২ চনৰ দাংগা গোচৰত তদানীন্তন গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

আনহাতে, এই গোচৰ সন্দৰ্ভত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে আন কেইবাজনকো বিশেষ তদন্তকাৰী দলে দিয়া ক্লীন চিটক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ এহছান জাফ্ৰিৰ বিধৱা পত্নী জাকিয়া জাফ্ৰিয়ে দাখিল কৰা আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২৪ জুনত খাৰিজ কৰে । ন্যায়াধীশ এ এম ঠখানৱিলকাৰৰ নেতৃত্বত এখন বিচাৰপীঠে এই আপীলক "Devoid of merit" বুলি বিবেচনা কৰে ৷

তাৰোপৰি, আগন্তুক ৩০ ৰ পৰা ৪০ বছৰৰ ভিতৰত ভাৰত "বিশ্ব গুৰু" (বিশ্বৰ নেতা) হৈ পৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে ৷ ইয়াৰ লগতে, গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, বিজেপিয়ে তেলেংগানা আৰু পশ্চিমবংগৰ দৰে ৰাজ্যতো পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক শাসনৰ অন্ত পেলাব আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, তামিলনাডু আৰু ওড়িশাৰ লগতে আন ৰাজ্যসমূহতো ক্ষমতালৈ আহিব বুলিও মন্তব্য কৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোডী-বিজেপিক সমালোচনা ওৱেচিৰ