নেশ্যনেল ডেস্ক, 27 অক্টোবৰ : কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত বুধবাৰে গুজৰাটত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হয় । য’ত গুজৰাট, ৰাজস্থান, মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্য প্ৰদেশ আৰু গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে (Amit Shah holds meetings with all the states CMs )।

সচিবালয়ত আয়োজিত হোৱা উক্ত বৈঠকখনত ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নাৰ্কোটিক্স নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৰ কাম কেনেদৰে আগবাঢ়িব তাৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰা হয় (Amit Shah told CM of all states about drugs) । আনহাতে, আন আন ৰাজ্যৰ চাৰিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে উক্ত বৈঠকত অংশ গ্ৰহণ কৰে ৷

ড্ৰাগছ সন্দৰ্ভত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ অমিত শ্বাহৰ

এই বৈঠকত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী আৰু গৃহ বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে, সকলো ৰাজ্যই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰু এনচিবি বিভাগৰ সৈতে একলগ হৈ কাম কৰিব লাগিব । কিন্তু একে সময়তে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক বিবৃতিযোগে প্ৰদান কৰা বাৰ্তা অনুসৰি, এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ কামতো তেওঁ সন্তুষ্ট নহয় বুলি উল্লেখ কৰে ।

বৰ্তমানলৈকে আহমেদাবাদ আৰু গুজৰাট আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 1864 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ লগতে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1,65,000 কিলোগ্ৰাম জব্দ কৰিছে । যদিও দেশৰ পশ্চিম উপকূলৰ পৰা সৰবৰাহ হোৱা নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সৰবৰাহ তথা চোৰাং ব্যৱসায়ো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

ড্ৰাগছ সন্দৰ্ভত প্ৰতি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠক অমিত শ্বাহৰ

সেয়ে সকলো ৰাজ্যৰ আৰক্ষীক এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতকৈ অধিক কঠোৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ইয়াৰ উপৰিও অমিত শ্বাহে উল্লেখ কৰে যে, ড্ৰাগছ সন্দৰ্ভত দেশত বৰ্তমান চলি থকা অভিযানৰ এটাই লক্ষ্য দেশৰ যুৱচামক এইবোৰৰ কৱলৰ পৰা ৰক্ষা কৰা ।

আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ড্ৰাগমুক্ত ভাৰত গঢ়া প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল ৷ এই প্ৰতিশ্ৰুতি ফলপ্ৰসু কৰিবলৈ সকলোৱে পাৰ্যমানে সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা উচিত ৷ একেদৰে, 75 তম আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱত 75 দিনত 75 হাজাৰ কিলো ট্ৰাক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ধ্বংস কৰাৰ সংকল্প লোৱা হৈছিল । যিটো সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ আনকি আজি 1,65,000 ৰো অধিক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ধ্বংস কৰা হৈছে ।

ড্ৰাগছ সন্দৰ্ভত প্ৰতি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠক অমিত শ্বাহৰ

উল্লেখ্য যে, 2006 চনৰ পৰা 2013 চনলৈ কেৱল 2257 টা অপৰাধৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল ৷ আনহাতে, 2013 চনৰ পৰা 3172 টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । সহজ ভাষাত ক’ব পাৰি যে, এনে ঘটনা প্ৰায় 152 শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে । 2006 চনৰ পৰা 2013 চনলৈ কেৱল 1.52 লাখ কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছিল ৷ আনহাতে, 2014 চনৰ পৰা 2022 চনলৈ 768 কোটি টকা মূল্যৰ 3.33 লাখ কিলোগ্ৰাম ঔষধ আজি 20,000 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

উক্ত বৈঠকতে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰাজস্থান, গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, গোৱা, মধ্য প্ৰদেশ আদি মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা ল’বলৈ অনুৰোধ জনায় ৷ ইয়াৰ উপৰিও, অনাগত দিনত কুৰিয়াৰ আৰু পাৰ্চেলৰ বাবেও কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা হ’ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

