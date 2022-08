নিউজ ডেস্ক, 15 আগষ্ট: এণ্টিলিয়া গোচৰৰ পাছত পুনৰ এবাৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে আম্বানী পৰিয়াল (Ambani family threatened again) ৷ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেচন হাস্পতালত(Reliance Foundation Hospital) এইবাৰ ফোন কৰি দিয়া হৈছে ভাবুকি ৷ পূৰ্বেও অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই ফোনত ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু তেওঁৰ পৰিয়াললৈ এই ভাবুকি দিছিল (Caller threatened Mukesh Ambani and his family) ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত সম্প্ৰতি, চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই সমীপৱৰ্তী ডিবি মাৰ্গ আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিছে (DB Marg police station) ৷ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে চিকিৎসালয়খনলৈ মুঠ ৮ বাৰকৈ ফোন কৰি ভাবুকি দিয়া হৈছিল । সম্প্ৰতি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷

