নিউজ ডেস্ক, ৫ জুলাই : দুবছৰৰ বিৰতিৰ মুৰত এইবাৰ আৰম্ভ হৈছে পুণ্যতীৰ্থ অমৰনাথ যাত্ৰা (Amarnath Yatra begins on a break of two years)। বিগত দুটা বছৰ কৰোনা মহামাৰীৰ কালৰূপৰ বাবে বন্ধ আছিল হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীসলকৰ বাবে এক অন্যতম তীৰ্থস্থান অমৰনাথ দৰ্শন যাত্ৰা । সেয়ে এই বছৰ তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উছাহ । অমৰনাথ যাত্ৰাৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক তীৰ্থযাত্ৰীয়ে এই বছৰ পঞ্জীয়ন কৰা বুলি বিভাগীয় সূত্ৰত প্ৰকাশ (Large number of pilgrims registered for Amarnath Yatra 2022) ।

আনহাতে, অমৰনাথ যাত্ৰাৰ সময়ত কাশ্মীৰ উপত্যকাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ কূটাঘাতমূলক কাম যাতে বিফল কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে কাশ্মীৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যাপক নিৰাপত্তামূলক ব্যৱস্থা । তাৰ মাজতে তীৰ্থযাত্ৰীসকলে আৰম্ভ কৰিছে এই অতি পৱিত্ৰ তীৰ্থযাত্ৰা । কিন্তু এতিয়ালৈকে সকলো ঠিকে থাকিলেও এইবাৰ প্ৰকৃতিৰ কোপদৃষ্টি পৰিছে অমৰনাথ যাত্ৰাৰ ওপৰত ।

বেয়া বতৰৰ বাবে সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰিবলগা হৈছে অমৰনাথ যাত্রা (Amarnath Yatra temporarily stopped due to bad weather) । পহেলগামত থকা নুনৱান বেছ কেম্পৰ পৰা তীর্থযাত্রীসকলক আগবাঢ়িব দিয়া হোৱা নাই । অমৰনাথ তীৰ্থযাত্ৰাৰ লগত সম্পৰ্কিত এগৰাকী বিষয়াই এই প্রসঙ্গত জনাইছে যে প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণেই তীর্থযাত্রীসকলক নুনৱান বেছ কেম্পৰ পৰা আগবাঢ়িব দিয়া হোৱা নাই (Pilgrims not allowed to proceed from Nunwan base camp)। তীর্থযাত্রীসকলৰ সুৰক্ষাৰ কথা ভাবিয়েই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে । বর্তমান নুনৱান বেছ কেম্পত প্রায় ৩ হাজাৰ তীর্থযাত্রী আবদ্ধ হৈ আছে ।

উল্লেখ্য, যোৱা ৩০ জুনৰ পৰা ২০২২ বৰ্ষৰ অমৰনাথ যাত্রা আৰম্ভ হৈছে (Amarnath Yatra begins from June 30)। ইতিমধ্যে ৫ জুলাইলৈকে ৬৫ হাজাৰোধিক তীর্থযাত্রীয়ে অমৰনাথ দর্শন কৰা বুলি সংবাদ সংস্থাৰ সূত্রত প্ৰকাশ (More than 65,000 pilgrims visited Amarnath) ।

আনহাতে, প্ৰায় ৬ হাজাৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ আন এটা দল জম্মুৰ পৰা পৱিত্ৰ অমৰনাথ যাত্ৰাৰ বাবে ৰাওনা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । "৬,৩৫১ জন যাত্ৰীৰ আন এটা দলে সোমবাৰে জম্মুৰ ভাগৱতী নগৰ বেছ কেম্পৰ দুটা সুৰক্ষা কনভয়ৰ বেষ্টনিৰে তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাবে ৰাওনা হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ২,০২৮ জন বালতাল বেছ কেম্পলৈ আৰু ৪,৩২৩ জন পহেলগাম বেছ কেম্পলৈ আগবাঢ়িছে ।" সূত্ৰটোৱে লগতে কয় ।

উল্লেখ্য, অহা ১১ আগষ্টত এই তীর্থযাত্রাৰ সামৰণি পৰিব (Amarnath Yatra will conclude on August 11) ।

