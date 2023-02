চুলি সদায় যাতে ধুনীয়া আৰু মজবুত দেখা যায়, তাৰ বাবে সকলোৱে বিশেষকৈ মহিলাসকলে সকলো প্ৰয়াস কৰে । কিন্তু কেতিয়াবা চুলিখিনি অধিক আকৰ্ষণীয় দেখাবলৈ ইচ্ছাইও তেওঁলোকৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । চুলিৰ যত্নৰ নামত বা ইয়াক অধিক ধুনীয়া কৰি তোলাৰ ইচ্ছাত, ইয়াৰ ওপৰত অধিক ৰাসায়নিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা, বা জানি বা অজানিতে ইয়াৰ সঠিক যত্ন ল’ব নোৱাৰা, কেৱল চুলিতে নহয় ছালত মূৰৰ বহুবাৰ কোনো ৰোগ বা সমস্যা হয় বা চুলি দুৰ্বল আৰু নিৰ্জীৱ হৈ পৰিব পাৰে (13 Best Homemade Hair Treatments)।

কেৱল এইবোৰ কাৰণতে নহয় আন কিছুমান কাৰণত চুলিত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পেলোৱা সমস্যাবোৰ হ’ল চুলিত অত্যধিক তেলীয়া হোৱা আৰু মূৰৰ ছাল শুকান হোৱা বা মূৰৰ ছাল অত্যধিক শুকান হোৱা (How can I make my hair very beautiful?)।

কাৰণ

নতুন দিল্লীৰ ডাৰমা ক্লিনিকৰ ছালৰ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিপিন সচদেৱে বুজাইছে যে মূৰৰ ছাল শুকান হোৱা বা চুলিত অত্যধিক প্ৰাকৃতিক তেল উৎপন্ন হোৱাৰ বহু কাৰণ থাকিব পাৰে । যেনে শৰীৰত পুষ্টি আৰু পানীৰ অভাৱ, চুলি বা মূৰৰ ছালত যিকোনো ধৰণৰ ৰোগ বা সংক্ৰমণ, অতিৰিক্ত বা কম চেবাম উৎপাদনৰ বাবে, বতৰৰ প্ৰভাৱ বা অত্যধিক প্ৰদূষণৰ ফলত, সূৰ্যৰ ক্ষতিকাৰক ৰশ্মিৰ প্ৰভাৱৰ বাবে । চুলিৰ সঠিক চাফাই আৰু যত্ন লোৱাৰ অভাৱ, চুলিত ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰ আৰু চুলিত ৰাসায়নিক সমৃদ্ধ চুলিৰ চিকিৎসা সোনকালে কৰা ইত্যাদি (How can I make my hair beautiful and healthy?)।

তেওঁ বুজাইছে যে যেতিয়া আমি চুলিত কেমিকেল চেম্পু, কণ্ডিচনাৰ, চুলিৰ ৰং, ছিৰাম, জেল আৰু স্প্ৰে আদি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰো বা চুলিত বহুবাৰ কিবা এটা কেমিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰি লওঁ, তেতিয়া চুলিৰ ওপৰৰ তৰপটোৱে পায় বা ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । যাৰ বাবে চুলিবোৰ পাতল হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ পিছত ই দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু সৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে (How can I make my hair beautiful naturally?)। একে সময়তে ইহঁতে মূৰৰ ছাল অৰ্থাৎ মূৰৰ ছালতো প্ৰভাৱ পেলায় আৰু কেতিয়াবা ইয়াৰ ফলত মূৰৰ ছাল শুকান, কোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণ বা আন সমস্যাও হ’ব পাৰে (How can I make my hair silky permanently?)।

তেওঁ বুজাইছে যে, শুকান মূৰৰ ছাল প্ৰায়ে চুলিৰ সঠিক যত্নৰ অভাৱ আৰু অন্যান্য কাৰণ যেনে মূৰৰ ছালৰ ৰিংৱৰ্ম, একজিমা, চেব’ৰিক ডাৰ্মাটাইটিছ, মূৰৰ ছাল, এট’পিক ডাৰ্মাটাইটিছ, টিনিয়া কেপিটিছ, আৰু ৰ’দৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত হোৱা এক্টিনিক কেৰাট’ছিছ আদি কাৰণত হয় । কিছুমান সাধাৰণ আৰু ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণে কৰিব পাৰে লগতে দায়বদ্ধ হওক (Hair Care Tips)।

আনহাতে, শৰীৰত পুষ্টি আৰু পানীৰ অভাৱ, মূৰৰ সঠিক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱ আৰু অত্যধিক চেবাম উৎপাদন সাধাৰণতে চুলি বা মূৰৰ ছালৰ অত্যধিক তেলীয়া হোৱাৰ বাবে দায়ী বুলি গণ্য কৰা হয় । চেবাম আচলতে এটা প্ৰাকৃতিক তেল যিয়ে মূৰৰ ছালৰ আৰ্দ্ৰতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ইয়াত ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড, ফেটি এচিড, ৱাক্স এষ্টাৰ আৰু স্কেভেন, কলেষ্টেৰাইল এষ্টাৰ আৰু কলেষ্টেৰল থাকে । কেৱল অত্যধিক চেবাম উৎপাদনেই নহয়, প্ৰয়োজনতকৈ কম উৎপাদনেও মূৰৰ ছাল আৰু চুলিৰ ক্ষতি কৰে ।

সঠিক যত্নৰ প্ৰয়োজন

ডাঃ বিপিনে বুজাইছে যে, চুলি আৰু ছাল দুয়োখনেই সুস্থ আৰু সুন্দৰ হৈ থাকিবলৈ হ’লে উপযুক্ত, সুষম আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰা আৰু প্ৰতিটো ঋতুতে প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ পানী সেৱন কৰাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । যদি আমাৰ শৰীৰ সুস্থ আৰু পানীলগা নহয়, তেন্তে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা বা সমস্যাৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় । ইয়াৰ বাহিৰেও চুলিৰ প্ৰকৃতি অনুসৰি সঠিকভাৱে যত্ন লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।

চুলি নিৰোগী আৰু ধুনীয়া কৰি ৰখাত কিছুমান কথা আছে, যিবোৰৰ যত্ন লোৱাটো অতি উপকাৰী হ’ব পাৰে, কিছুমান তলত দিয়া ধৰণৰ-

প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ ফলমূল, শাক-পাচলি, দালি আৰু শস্য খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে যাতে শৰীৰে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি লাভ কৰিব পাৰে। আৰু এনে খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগে বা কম পৰিমাণে সেৱন কৰিব লাগে যাৰ ফলত শৰীৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে । পানীৰ উপৰিও ফলৰ ৰস, দৈ, মাখন, লাচী আৰু নাৰিকল পানী ঋতু অনুসৰি খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, যাতে শৰীৰত থকা পানীৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ লগতে শৰীৰে পুষ্টিও লাভ কৰে ।

চুলিৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিবেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিয়মিত ব্যৱধানত চুলি ধুব লাগে । কিন্তু যিসকল লোকে অধিক প্ৰদূষণ বা ধূলিময় মাটি থকা ঠাইত বহু সময় কটায়, যিসকলে অধিক গৰমত বাস কৰে, যাৰ বাবে অত্যধিক ঘাম ওলোৱা আৰু মূৰত মলি জমা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, তেওঁলোকে অতি কম ৰাসায়নিক বা বনৌষধিৰ চেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷

বহুদিন হেলমেট পিন্ধা লোক বা বহুদিন মূৰ আৰু চুলি ঢাকি ৰখা লোক, কেতিয়াবা চুলিখিনি বতাহত খোলাকৈ থৈ দিয়ে যাতে বতাহ চুলিৰ গুৰিলৈকে গৈ তাত ঘাম শুকাই যায়। যাতে ঘাম ওলোৱাৰ বাবে চুলিৰ গুৰিত মলি জমা নহয় ।

চুলিত যিকোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ইয়াত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ পৰিমাণৰ বিষয়ে জানি লওক । লগতে সেই সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত সকলো প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা জানি লওক আৰু পালন কৰক ।

যিসকল লোকে নিজৰ ব্যৱসায় বা আন কাৰণত উপৰোক্ত সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকে চুলিৰ অধিক যত্ন লোৱা উচিত ।

সপ্তাহত দুবাৰকৈ চুলিত তেল লগাই লঘু হাতেৰে মালিচ কৰক, যাতে কেৱল মূৰৰ ছালত তেজৰ সঞ্চালন ভাল হোৱাই নহয়, চুলিতো প্ৰয়োজনীয় আৰ্দ্ৰতা লাভ কৰিব পাৰে ।

চুলিখিনি যিমান পাৰি প্ৰাকৃতিকভাৱে শুকুৱাই লওক । চুলি শুকুৱাবলৈ বা চুলি ষ্টাইলিঙৰ বাবে হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰেও মূৰৰ ছালৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ।

কেতিয়াও অতি গৰম পানীৰে চুলি ধুব নালাগে । ইয়াৰ বাবে সদায় কুহুমীয়া বা ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । অতি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে চুলিৰ আৰ্দ্ৰতা হ্ৰাস কৰাই নহয় মূৰৰ ছালৰ ক্ষতিও হয় ।

চুলি ধুওঁতে সদায় আঙুলিৰ মূৰেৰে লাহে লাহে মালিচ কৰি থাকোঁতে চেম্পুটো লগাব লাগে আৰু যাতে শিপাত লুকাই থকা মলি পৰিষ্কাৰ হয় ।

চুলিৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি (তেলীয়া, শুকান আৰু স্বাভাৱিক) দৈ, কণী, মুলতানি মিট্টি, হেনা, শিকাকাই, নিম, ফলৰ পেক বা আন যিকোনো ধৰণৰ চুলিৰ পেক ব্যৱহাৰ কৰাটোও উপকাৰী হ’ব পাৰে ।

সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা

সকলো সাৱধানতাৰ মাজতো যদি চুলি দুৰ্বল হৈ আহিছে, অত্যধিক ফঁটা, পাতল আৰু নিৰ্জীৱ হৈ আহিছে, তেন্তে মূৰৰ ছালত প্ৰাকৃতিক তেল উৎপাদন কম বা বেছি হয়, বা মূৰৰ ছালৰ লগত অত্যধিক শুকানতা, ছালৰ বিষ, যদি আছে ছাল ৰঙা হোৱা, পানী বা শুকান ফোহা বা ছালত খোলাযুক্ত ঠাই গঠন হোৱা আদি সমস্যাৰ বাবে তৎক্ষণাত ছালৰ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব লাগে । কিছু সংক্ৰমণৰ বাবেই এনে হ’ব পাৰে ।

