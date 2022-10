গুৱাহাটী, 4 অক্টোবৰ: সমস্যাই লগ এৰা নিদিয়া হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক ৷ এটাৰ পাছত আনটো বিতৰ্কত সাঙোৰ খাই পৰিছে দলটো । শেহতীয়াকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে দলটোৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন নেত্ৰীয়ে যৌন নির্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত (Allegations of sexual harassment ) ৷

ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিষয়বাবো হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ভট্টাচার্যই (Sexual harassment against on Apurba Bhattacharya)৷ উল্লেখ্য যে, অভিযোগকাৰী ভবানী কলিতা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ তথা সামাজিক মাধ্যম বিভাগৰ সম্পাদিকা পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । বৰ্তমান তেওঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী ৷ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ইতিমধ্যে ৰিপুণ বৰা নেতৃত্বাধীন অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা ভবানী কলিতাই অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে ২৯ ছেপ্টেম্বৰত ভঙাগড় থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ( Sexual harassment against senior leader of apcc ) ৷

এজাহাৰত ভবানী কলিতাই অভিযোগ কৰা মতে মে’ মাহত দিনৰ ভাগত ৰাজীৱ ভৱনৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ কোঠাৰ কৰিড'ৰত তেওঁ ৰৈ আছিল ৷ তেতিয়া হঠাৎ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই পাছফালৰ পৰা তেওঁক সাৱটি ধৰি গোপন অংশত হাত দিয়ে (Bhabani kalita registered a case)৷

লগে লগে তেওঁ হতভম্ব হৈ পৰে আৰু সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি যায় ৷ এই বিষয়ে তেওঁ সতীৰ্থ কেইজনমানক অৱগত কৰিছিল ৷ তাৰ পিছৰ পৰাই তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগি পৰে আৰু অৱশেষত ২০২২ চনৰ জুন মাহত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সকলো বিষয়বাবৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ৷

ভবানী কলিতাৰ এই অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজীৱ ভৱনত এতিয়া তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, ভবানী কলিতাৰ অভিযোগৰ তদন্ত কৰিবলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই তাৎক্ষণিকভাৱে এখন তিনিজনীয়া তদন্ত কমিটী গঠন কৰিছে ৷ আগন্তুক ১০ দিনৰ ভিতৰত তদন্ত কমিটীক নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ভূপেন বৰাই ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত ৩০ ছেপ্টেম্বৰত অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যক দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হয় আৰু ৰামান্না বৰুৱাক নতুনকৈ এই দায়িত্ব অর্পন কৰা হয় । ৰামান্না বৰুৱাক তৎকালীনভাৱে এই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈও কোৱা হয় ।

শেহতীয়া ঘটনাক্ৰমৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰূপে নিৰ্ভৰ কৰিছে তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ৷ ইফালে আৰক্ষীয়েও ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷

