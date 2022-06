নেশ্যনেল ডেস্ক, 8 জুন : দেশৰ চাৰি ৰাজ্যত আত্মঘাতী বোমাৰুৰ আক্ৰমণৰ ভাবুকি (Al qaeda threatens suicide attack)৷ দিল্লী, মুম্বাই, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু গুজৰাটত পত্ৰ জাৰি কৰি আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ ভাবুকি অল-কায়দাৰ (Suicide attacks in Delhi Mumbai UP and Gujarat)৷

"যিসকলে আমাৰ পয়গম্বৰক অপমান কৰে তেওঁলোকক আমি হত্যা কৰিম । আমি অন্য লোকসকলকো আমাৰ যুঁজত সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাম ৷ যিসকলে আমাৰ নবীক অপমান কৰিবলৈ সাহস কৰে তেওঁলোকক হত্যা কৰিবলৈ আমি আমাৰ শৰীৰ আৰু আমাৰ সন্তানৰ শৰীৰত বিস্ফোৰক বান্ধিম ৷ এতিয়া দিল্লী, মুম্বাই, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু গুজৰাটতস্থিত গেৰুৱা বাহিনীসকলে তেওঁলোকৰ সমাপ্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰক ।" যোৱা 6 জুনত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে এক পত্ৰযোগে ভাৰতীয়সকলক মৃত্যুৰ বাবে সাজু হ'বলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰে ৷

কিছুদিন পূৰ্বে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মুখপাত্ৰ নুপুৰ শৰ্মাই যক্ষ্মা বিতৰ্কৰ সময়ত পয়গম্বৰ হজৰত মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ শৰ্মাৰ মন্তব্যই সমগ্ৰ বিশ্বৰ মুছলমানসকলৰ অনুভূতিক আঘাত হানিছিল । এই অপমানৰ কোনো ক্ষমা কৰা নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰি সংগঠনটোৱে পয়গম্বৰৰ অপমানৰ প্ৰতিশোধ ল’ব বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷ "নবীৰ সন্মানৰ বাবে যুঁজ দিবলৈ" (Fight for the dignity of Prophet Muhammad) কুণ্ঠাবোধ নকৰে বুলি সংগঠনটোৱে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মুখপাত্ৰ নুপুৰ শৰ্মাই পয়গম্বৰ মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পিছত মৃত্যুৰ ভাবুকি পোৱাৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে । শৰ্মাই আৰক্ষীক তেওঁ লাভ কৰা ভাবুকিৰ কথা উল্লেখ কৰি নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰে ৷ উক্ত অভিযোগৰ ভিত্তিত শৰ্মাৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালক আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰদান কৰিছে ৷

আনহাতে, আফগানিস্তানত কাম কৰি থকা অল কায়দাৰ সহায়ক আৰু সন্ত্ৰাসবাদী গোট AQIS-এ ভাৰতৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘই ইয়াৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত সতৰ্ক কৰি কৈছিল যে AQIS-এ ইয়াৰ আলোচনীখনৰ নাম 'নৱা-ই-আফগান জিহাদ'ৰ পৰা ২০২০ চনৰ মাৰ্চ মাহত 'নৱা-ই-গজৱা-ই-হিন্দ'লৈ সলনি কৰিছিল । এই সংকেতে ভাৰতত সন্ত্ৰাসবাদী গোটটোৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধিৰ ইংগিত দিয়ে ৷

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিষেধাজ্ঞা নিৰীক্ষণ আৰু বিশ্লেষণ দলৰ ত্ৰয়োদশ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, AQIS-এ কোনো হুলস্থূল নকৰাকৈ আফগানিস্তানত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈ আছে ৷ এই গোটটোত প্ৰায় ১৮০ ৰ পৰা ৪০০ জন সন্ত্ৰাসবাদী আছে ৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত ভাৰত, বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ, পাকিস্তানৰ নাগৰিকো আছে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল ৷

আনহাতে, পয়গম্বৰ মহম্মদৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি নেতাসকলৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত কেইবাখনো মুছলমান দেশে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ৷ এই বিতৰ্কিত মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে বিজেপিয়ে দেওবাৰে নুপুৰ শৰ্মাক দলটোৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিল ৷ কুৱেইট, কাটাৰ আৰু ইৰাণৰ দৰে দেশৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে বিজেপিয়ে এক বিবৃতি জাৰি কৰি কৈছিল যে দলটোৱে সকলো ধৰ্মক সন্মান কৰে আৰু যিকোনো ধৰ্মৰ পূজনীয় লোকৰ অপমানক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে ।

লগতে চাওক : Suspected AQIS linkman nabbed: বৰপেটাত পুনৰ তিনিজন সন্দেহযুক্ত জেহাদীক আটক