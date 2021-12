তেজপুৰ, ৩ ডিচেম্বৰ: ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কামাণ্ডে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বায়ুসেনাৰ আৰু ঘৰুৱা বিমান বন্দৰ সমূহৰ পৰা ৪ ডিচেম্বৰ পৰা ১০ ডিচেম্বৰ লৈ অনুশীলন আৰম্ভ কৰিব । অভ্যাস সমূহ এই ঘাটি সমূহৰ পৰা দৈনিকভাৱে চলিব । প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ উইং কামাণ্ডাৰ শ্ৰীপ্ৰকাশে জনায় যে ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কামাণ্ড(Eastern Air Command)ৰ অধীনত থকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটি ডিমাপুৰ, ইম্ফল, লীলাবাৰী আৰু এডভেন্স লেংডিং গ্ৰাউণ্ড( Advance Landing Ground ) পাছিঘাটত থকা ভিন্ন ঘাটিত এই কুচকাৱাজ চলিব ৷

যি সমূহ ঠাই অসামৰিক সেৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হৈ আছে সেই ঠাইত এক শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত বায়ুসেনাই কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিব( Peaceful Air Force parade at different bases in Pasighat) বুলি জানিব পৰা গৈছে । বায়ুসেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কামণ্ডাৰ এয়াৰ মাৰ্শ্বেল ডি কে পাটনায়ক এভিএছএম ভিএম, এয়াৰ অফিচাৰ কমাণ্ডিং-ইন-চীফ, ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কামাণ্ডে যোৱা ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা ১ ডিচেম্বৰলৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বায়ু সেনাৰ ষ্টেচন সমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে এই কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰা হয় ।

এইবাৰ এয়াৰ অফিচাৰ কমাণ্ডিং-ইন-চীফে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জিৰোৰ এডভান্স লেণ্ডিং গ্ৰাউণ্ড (এএলজি) ALG পৰিদৰ্শন কৰে য'ত তেওঁ এএলজিৰ আন্তঃগাঁথনি সমূহ পৰ্যালোচনা কৰে আৰু বায়ুসেনাৰ যোদ্ধাসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে । উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুটা বায়ু সেনা কেন্দ্ৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত এয়াৰ মাৰ্শ্বেল গৰাকীক বায়ুসেনাৰ ঘাটিসমূহত চলি থকা আধুনিক আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয়(Infrastructural development of Air Force Stations in NE) ।

