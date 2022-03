আগৰতলা,৪ মাৰ্চ : ত্ৰিপুৰাত শাসকীয় বিজেপি আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত আছে (Clashes between BJP and Congress in Tripura)। শেহতীয়াকৈ দুয়োটা দলৰ কৰ্মীৰ মাজত তীব্ৰ সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল । কিন্তু ঘটনাৰ কেইবাদিনো পাৰ হৈ যোৱাত আৰক্ষীয়ে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছে । আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতৰ কৰাৰ লগতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী জনায় কংগ্ৰেছে (AICC demands judicial probe into Tripura violence)।

ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু ৰাজ্যপাললৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে । সংবাদমেলযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে AICCৰ ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ড০ অজয় কুমাৰে । ৰাজ্যপাল সত্যদেও নাৰায়ণ আৰ্যলৈ লিখা স্মাৰক পত্ৰত ড০ অজয় কুমাৰে উল্লেখ কৰা মতে বিগত কেইসপ্তাহমানত ত্ৰিপুৰাত কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত হিংসাত্মক আক্ৰমণ চলিছে ।

ত্ৰিপুৰাৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ

যাৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে । সেয়ে আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপালৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ দাবী কৰে কংগ্ৰেছে । কংগ্ৰেছ নেতা ড০ অজয়ে দাবী কৰা মতে কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও মিছা অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে । ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তসকলক আইনী সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে এয়া এক ষড়যন্ত্ৰ বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

লক্ষণীয়ভাৱে কংগ্ৰেছে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত কোনো লোককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত হে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে কাম কৰে বুলিও অভিযোগ কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে । ৰাজ্যখনত হিংসাত্মক ঘটনা যাতে আৰু বৃদ্ধি নাপায় তাৰ বাবে ৰাজ্যপাল গৰাকীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰাৰ উপৰিও সমগ্ৰ ঘটনাৰ ন্যায়িক তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যাতে জোৰ দিয়ে তাৰ বাবে কংগ্ৰেছে অনুৰোধ জনায় ।

ইফালে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীলৈও এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে কংগ্ৰেছ দলে । ঘটনাৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত নিৰপেক্ষ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ আৰক্ষীক আহ্বান কংগ্ৰেছৰ ।

