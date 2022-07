নেশ্যনেল ডেস্ক, 26 জুলাই: ক’ৰণাৰ পাছত এইবাৰ মাংকিপক্সে দেশজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে (Monkeypox In India) ৷ যাৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই মাংকিপক্সক চিকিৎসাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে (Adar Poonawalla Said On Making Vaccine)৷ শেহতীয়াকৈ ভাৰতত চাৰিটা মাংকিপক্স ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কৰিছে (Monkeypox In India) ৷

এই উদ্বেগৰ মাজতে ভেকচিন নিৰ্মাতা আদাৰ পুনাৱালাই মঙলবাৰে কয় যে, ভাৰতীয় চিৰাম ইনষ্টিটিউটে ডেনিছ কোম্পানীৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা স্মলপক্সৰ ভেকছিনৰ কেইটামান প্ৰতিষেধক ভাৰতলৈ আমদানি কৰাৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে ৷ ভাৰতত মাংকিপক্সৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত এই প্ৰতিষেধকো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব বুলি ধাৰণা কৰে ৷ ভাৰত চৰকাৰে বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ পিছত এই সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা যাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে পুনাৱালাই ৷

লগতে তেওঁ কয়, "প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত পৰীক্ষা কৰিবলৈ অনা প্ৰতিষেধকখিনি নিজৰ খৰচত ব্যয় কৰিবলৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম ৷" পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি ভাৰতীয় চিৰাম ইনষ্টিউটে এই প্ৰতিষেধক প্ৰাদনৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত কৰে তেনেহ'লে ইয়াক ভাৰতলৈ আমদানি কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত বিতৰণ কৰিব পৰা যাব ৷ যিহেতু এটা প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বহুত সময়ৰ লগতে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন ৷ সেইবাবে দেশখনত ইয়াক প্ৰথমৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ভালেখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৷ তেতিয়ালৈ স্মলপক্সৰ প্ৰতিষেধককে মাংকিপক্সৰ ৰোগীসকলক প্ৰদান কৰিব পৰা যায় ৷

যদিও পুনাৱালাই ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে এতিয়ালৈকে স্মলপক্স ভেকছিনৰ যোগানৰ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনাত মিলিত হোৱা নাই আগন্তুক সময়ত মাংকিপক্সৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে অচিৰেই ইয়াৰ প্ৰতিষেধকৰ বিষয়ে চিন্তা-চৰ্চা কৰা হ'ব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে ৷

বৰ্তমানলৈ ৰোগীৰ সংখ্যা কম হৈ থকাৰ বাবে প্ৰতিষেধকসমূহ সহজলভ্য কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে পুনাৱালাই ৷ ইয়াৰ সমান্তাৰলকে ভাৰতীয় চিৰাম ইনষ্টিটিউটে নোভাক্সৰ সৈতে মাংকিপক্সৰ বাবে এটা নতুন মেচেঞ্জাৰ আৰএনএ (এমআৰএনএ) নামৰ প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতিৰ বাবেও যো-জা চলাই আছে ৷ ভাৰতত এতিয়ালৈ মুঠ 4টা মাংকিপক্সৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে(Fourth patient of monkeypox) । ভাৰতৰ প্ৰথম তিনিটা ঘটনা কেৰালাৰ ।

