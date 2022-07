নেশ্যনেল ডেস্ক,৩ জুলাই : দেশবাসীৰ বাবে উদ্বেগৰ খবৰ । কিয়নো ভাৰতত পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ (Covid cases increased in India)। দেওবাৰে প্ৰকাশ পোৱা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত নতুনকৈ ১৬,১০৩ গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে (Covid cases in India last 24 hours)। ইয়াৰ ফলত দেশত ক'ভিড ৰোগীৰ মুঠ সংখ্যা ৪,৩৫,০২,৪২৯ লৈ বৃদ্ধি হয় (Total covid infections in India)।

আনহাতে বৰ্তমান সক্ৰিয় ঘটনা সংখ্যা ১,১১,৭১১ টা (Covid active cases in India)। যোৱা ২৪ ঘণ্টাত ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ ৩১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে দেশত মুঠ মৃত্যুৰ সংখ্যা ৫,২৫,১৯৯ লৈ বৃদ্ধি পাইছে (Total covid death in India)। মৃত্যু হোৱা ৩১ গৰাকী লোকৰ ভিতৰত ১৪ গৰাকী কেৰালাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৫ গৰাকী, পশ্চিম বংগৰ ৩ গৰাকী, দিল্লী, পাঞ্জাৱ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা দুগৰাকীকৈ আৰু কৰ্ণাটক, মধ্য প্ৰদেশ আৰু মিজোৰামৰ এজনকৈ লোক আছে ।

মুঠ সংক্ৰমণৰ তুলনাত সক্ৰিয় ঘটনাৰ হাৰ সম্প্ৰতি ০.২৬ শতাংশ । আনহাতে ক'ভিড-১৯ৰ আৰোগ্যৰ হাৰ ৯৮.৫৪ শতাংশ । ২৪ ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত ক'ভিডৰ সক্ৰিয় ঘটনাৰ সংখ্যা ২,১৪৩ টা বৃদ্ধি হৈছে । স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে দৈনিক আক্ৰান্তৰ হাৰ ৪.২৭ শতাংশ ৷ আনহাতে সাপ্তাহিক আক্ৰান্তৰ হাৰ ৩.৮১ শতাংশ । ক'ভিডৰ পৰা আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৪,২৮,৬৫,৫১৯ লৈ বৃদ্ধি হৈছে ।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি দেশত এতিয়ালৈ ১৯৭.৯৫ কোটি ক'ভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে । বৰ্তমানলৈ মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক লোকৰ ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে । ৰাজ্যখনৰ মুঠ ১,৪৭,৯৩৪ গৰাকী লোকে ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে । একেদৰে কেৰালাত ৭০,০৩৭ গৰাকী, কৰ্ণাটকত ৪০,১১৯ গৰাকী, তামিলনাডুত ৩৮,০২৬ গৰাকী, দিল্লীত ২৬,২৬৬ গৰাকী, উত্তৰ প্ৰদেশত ২৩,৫৪০ গৰাকী আৰু পশ্চিম বংগত ২১,২২২ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

