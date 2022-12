ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ সকলোৰে ওচৰত বহু উপায় আছে যদিও সকলো উপায়ে প্ৰভাৱশালী হ'ব এয়া জৰুৰী নহয় । এনে পৰিস্থিতিত এজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াবা ডায়েটিং(Dieting) কেতিয়াবা খাদ্য বা কেতিয়াবা ব্যায়ামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইমান কষ্ট কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি বিজ্ঞানৰ সহায় লোৱাটো উচিত(Lose belly fat)। হয়, ওজন হ্ৰাসৰ বাবে নতুন বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ অধ্যয়ন কৰা হৈছে ।

ইয়াত তলত বৈজ্ঞানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা ওজন হ্ৰাসৰ ৯টা অতি সহজ আৰু উপায় উল্লেখ কৰা হৈছে । এইবোৰ উপায়সমূহ গ্ৰহণ কৰিলে ১ সপ্তাহত বৃদ্ধি পোৱা ওজন হ্ৰাস কৰিব পাৰিব(weight loss tips)।

মদ্যপান পৰিহাৰ কৰক

বিজ্ঞানৰ মতে, ওজন কম কৰিবলৈ প্ৰথমে মদ্যপান বন্ধ কৰিব লাগে । প্ৰায় ৫,০০০ অতিৰিক্ত ওজনৰ লোকৰ ওপৰত কৰা চাৰি বছৰীয়া অধ্যয়ন 1ত দেখা গৈছে যে, যিসকলে মদ্যপানৰ পৰা বিৰত থাকে তেওঁলোকে যিকোনো পৰিমাণৰ মদ্যপান কৰা লোকতকৈ শীঘ্ৰে ওজন কম কৰিবলৈ সক্ষম হয় । গৱেষণাৰ মতে, যদি আপুনি সঁচাকৈয়ে ওজন কম কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে মদ্যপানৰ আসক্তি এৰি দিয়া অধিক লাভদায়ক(tips to help you lose weight) ।

দৈনিক ব্যায়াম কৰক

বহু বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, যিমানেই বেছি ব্যায়াম কৰিব সিমানেই সোনকালে ওজন হ্ৰাস পাব । অৱশ্যে বহুতে এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় যে, ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ ব্যায়াম কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ । 'অবেচিটি' আলোচনীত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত কোৱা হৈছে যে, নিয়মীয়াকৈ শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় হ’লে ওজন বৃদ্ধি হোৱা হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব(What are the main tips to lose weight)।

ডায়েটত মেইন্টেইন কৰক

জাৰ্নেল অৱ দ্য আমেৰিকান মেডিকেল এছ’চিয়েশ্যনত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত কেইবাটাও ভিন্ন খাদ্য পৰিকল্পনা তুলনা কৰি সকলোৰে বাবে ওজন কম কৰাৰ বাবে কোনটো পৰিকল্পনা সৰ্বোত্তম সেইটো নিৰ্ণয় কৰা হৈছে । গৱেষকসকলে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হয় যে আপুনি যি খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, আপুনি সেই খাদ্যত আঁঠু লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ(What is the healthiest weight to lose)।

কম সময়ৰ বাবে লক্ষ্য ৰাখক

ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ওজন কমাব নোৱাৰিলে আপুনি হতাশ হ’ব পাৰে, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’ব নোৱাৰে । বাৰ্মিংহামৰ আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে, লক্ষ্য যিমানেই সৰু হ’ব সিমানেই ওজন কমাবলৈ সহজ হয় । আনহাতে দীৰ্ঘদিন ধৰি ওজন কমাব পৰা লোকৰ সফলতা কম ।

ওজন হ্ৰাস কমিউনিটিত যোগদান কৰক

Obesity Manganeseত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়ন অনুসৰি ১২ সপ্তাহ ধৰি ওজন কমাবলৈ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল । যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সংগীয়ে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিছিল তেওঁলোকৰ ওজন কমোৱাৰ সম্ভাৱনা ২০ শতাংশ বেছি আছিল ।

ৰাতি ভালকৈ টোপনি লওক

প্ৰতি নিশা ৮ ঘণ্টা টোপনি নোপোৱাটো সঁচাকৈয়ে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বেয়া, কিন্তু ই আপোনাৰ ওজন হ্ৰাসৰ লক্ষ্য আৰু বেয়া কৰি তুলিব। ইউৰোপীয় কংগ্ৰেছ অৱ এণ্ড’ক্ৰাইন’লজীত উপস্থাপন কৰা এক অধ্যয়ন অনুসৰি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি নাহিলে হৰম’নৰ ভাৰসাম্যৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে । যেনে জিএলপি-১ । ই মানুহক ভোক অনুভৱ কৰায় বুলি জনা যায় । বিজ্ঞানীসকলৰ মতে ওজন কমাব পৰা পৰিকল্পনা এটা ভাল টোপনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে ।

মাজে মাজে উপবাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক

নিউট্ৰিচন এণ্ড হেল্ থী এজিং আলোচনীত প্ৰকাশিত গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে যিসকল ডায়েটকাৰীয়ে পুৱা ১০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৬ বজাৰ ভিতৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে ৩৫০ কেলৰি কম খায় । এই লোকসকলে ১২ সপ্তাহৰ ভিতৰত শৰীৰৰ প্ৰায় ৩ শতাংশ ওজন কমাবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

ডায়েটিঙৰ পৰা বিৰতি লওক

বেছিভাগ মানুহেই ওজন কমাবলৈ প্ৰথমে ডায়েটিং আৰম্ভ কৰে যদিও তাছমেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণাৰ মতে ডায়েটিংৰ পৰা বিৰতি লোৱাটো ওজন কমাবলৈ এটা ভাল কৌশল । গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে যিসকল লোকে প্ৰতি সপ্তাহত খাদ্যৰ পৰা বিৰতি লৈ এই সময়ছোৱাত নিজৰ ওজন স্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকে অধিক ওজন কমাবলৈ সক্ষম হয় । এনে কৰিলে খাদ্যাভ্যাস সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে ওজন কমি যায় ।

নিজকে গৰম কৰি নাৰাখিব

গৰম বা গৰম হোৱাটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বৰ ভাল নহয়। বিশেষকৈ কঁকালৰ বাবে । নেদাৰলেণ্ডৰ মাষ্ট্ৰিখ্ট ইউনিভাৰ্চিটি মেডিকেল চেণ্টাৰৰ গৱেষকসকলে কৰা এই গৱেষণাত দেখা গৈছে যে মৃদু ঠাণ্ডাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাটো মানুহৰ বাবে ওজন কমাবলৈ এক স্বাস্থ্যসন্মত আৰু বহনক্ষম উপায় । অধ্যয়নটোৰ প্ৰথম লেখক ৱুটাৰ ভান মাৰ্কেন লিচেন বেল্টে কয় যে, যিমানেই ঠাণ্ডা হ’ব সিমানেই নিজকে গৰম কৰিবলৈ শক্তি খৰচ কৰে । গতিকে যদি আপুনি সঁচাকৈয়ে ওজন কমাব বিচাৰিছে তেন্তে হিটিং বন্ধ কৰি ৰাখক ।

