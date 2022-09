নেচনেল ডেস্ক, ১৮ ছেপ্টেম্বৰ : দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত আম আদমী পাৰ্টী আৰু বিজেপিৰ মাজত হোৱা ৰাজনৈতিক কাজিয়াৰ (political tussle between AAP and BJP) বাবে দেওবাৰে আম আদমী পাৰ্টীয়ে দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেডিয়ামত ইয়াৰ সংগঠনৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় জনপ্ৰতিনিধি সন্মিলন (Rashtriya Janpratinidhi Sammelan of AAP) আয়োজন কৰে ।

দিনজোৰা ৰাজহুৱা প্ৰতিনিধি সন্মিলনখন আৰম্ভ হয় দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ (AAP national convener Arvind Kejriwal) ভাষণেৰে । একে সময়তে ভিডিঅ' কলৰ জৰিয়তে জাৰ্মানীৰ পৰা পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে সম্বোধন কৰি আজি সন্ধিয়া কাৰ্যসূচীৰ সমাপ্তি ঘটে (Chief Minister of Punjab Bhagwant Mann) । এই কাৰ্যসূচীত আম আদমী পাৰ্টীৰ 1446 জন নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ লগতে 20 খন ৰাজ্যৰ কৰ্মীসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেখন মঞ্চত একত্ৰিত হয় (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal)।

উক্ত সন্মিলনত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কেৱল কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ আক্ৰমণ (Arvind Kejriwal attacked BJP government) কৰাই নহয়, বিজেপিকো সমালোচনা কৰি বহু গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তেওঁৰ ভাষণত কয় যে দেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতৰ সংবিধান সভাই ১৯৪৯ চনৰ ২৬ নৱেম্বৰত সংবিধান গ্ৰহণ কৰে ।

স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰৰ পিছত এই ৰাজনৈতিক দলবোৰ আৰু নেতাসকলে সংবিধানখনক ইয়াৰ শিপাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি পেলাইছে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঈশ্বৰ পুনৰ ইয়াৰ মাজলৈ আহিবলগা হৈছিল স্বাধীনতাৰ ঠিক ৬৩ বছৰ পিছত । ২০১২ চনৰ ২৬ নৱেম্বৰত দেশৰ সংবিধান সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আম আদমী পাৰ্টী গঠন কৰা হৈছিল ।

তেওঁ কয় যে, যোৱা ১০ বছৰত আপে কেৱল দেশৰ সংবিধান সুৰক্ষিত কৰাই নহয়, যিসকল লোকৰ যি প্ৰাপ্য সুবিধা সেই সকলোবোৰ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে । ১০ বছৰৰ যাত্ৰা অতি কম । বা এইটোও ক'ব পাৰি যে আম আদমী পাৰ্টী এটি ১০ বছৰীয়া শিশুৰ দৰে । যিয়ে তেওঁৰ যাত্ৰাত দীঘলীয়া দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ দ্ৰুততম বিকাশশীল দলত পৰিণত হৈছে । মাত্ৰ 10 বছৰত দলটোৱে সকলো ঠাইতে নিৰ্বাচনত যুঁজি জয়ী হোৱা বুলিও তেওঁ কয় (Aam Aadmi Party) ।

অৰবিন্দ কেজৰিৱালে লগতে কয়, "আজি সমগ্ৰ দেশতে আমাৰ নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে 1446 জন । যাৰ ভিতৰত আছে 2 খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী । আমাৰ দলটো অতি দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হৈছে আৰু আজি আমি ২০ খন ৰাজ্যত আছোঁ ।" আনহাতে, অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত চলি থকা জল্পনা-কল্পনা সন্দৰ্ভত নিজৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰি স্পষ্টকৈ কয় যে তেওঁ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে নাই । কেজৰিৱালে কয় যে তেওঁ তেওঁৰ দেশক ১ নম্বৰ হোৱাটো চাব বিচাৰে ।

