নিউজ ডেস্ক, ২৮ জুলাই : ভাৰতীয় উপমহাদেশত, ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু নোবেল বঁটা বিজয়ী মালালা ইউছুফজাই (President Droupadi Murmu and Nobel Laureate Malala Yousafzai) হৈছে দুগৰাকী মহিলা, যি দুগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে নাৰী হৈও সকলো ক্ষেত্ৰতে মহিলাৰ সমান অংশগ্ৰহণৰ সামৰ্থ্যৰ বাবে বিখ্যাত হৈ পৰিছে । তেওঁলোকে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰাৰ পৰিস্থিতি আৰু কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, তেওঁলোকৰ অতি প্ৰচাৰে মাজে মাজে সমাজৰ উলংগ অপ্ৰীতিকৰ দিশটোও প্ৰকাশ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰি, ই কেতিয়াবা বিৱৰ্তন আৰু বিকাশৰ আকৰ্ষণীয় দিশটোও প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, যাৰ ফলত বিকাশ অধিক স্পষ্ট হৈ পৰে ।

পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুনখোৱা (KPK) অঞ্চলৰ এগৰাকী পশতুন জীয়ৰী মালালাক (Pashtun girl from Pakistan Khyber Pakhtunkhwa Malala) এক দশকৰো অধিক আগতে পশতুন জনজাতিৰ উগ্ৰপন্থীয়ে গুলীয়াইছিল । এই উগ্ৰপন্থী গোটটোৱে ইছলামিক আইনৰ ভিত্তিত জনজাতীয় মহিলাসকলক বিদ্যালয়ত পঢ়াত নিষিদ্ধ কৰিছিল । তেওঁক গুলীয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল, কিয়নো তেওঁ উগ্ৰপন্থীৰ আদেশ অমান্য কৰি পঢ়া-শুনা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু আনকো তেনে কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল । তেওঁ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱা অঞ্চলটোত নাৰী শিক্ষাৰ বাবে যুঁজ অব্যাহত ৰখাৰ পিছত প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছিল । তেওঁৰ নিষ্ঠা আৰু নিৰ্ভীকতাৰ বাবে তেওঁক শান্তিৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ।

মালালা ইউছুফজাই

মালালাই পাকিস্তানৰ তদানীন্তত এফএটিএ (Federally Administered Tribal Areas FATA) অঞ্চলত মহিলাসকলৰ ওপৰত কৰা উগ্ৰপন্থী জনজাতীয় লোকসকলৰ বৰ্বৰতাৰ স্মৃতি মনত পেলাই দিয়ে । আনহাতে, মূৰ্মুৰ এগৰাকী জনজাতীয় গাঁৱৰ ছোৱালীৰ পৰা দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদবীলৈ উত্থানে ভাৰতৰ জনজাতীয় বিৱৰ্তনৰ এক দৃষ্টান্ত হিচাপে কাম কৰে । তেওঁ চাওতাল জনজাতিৰ সদস্য (Droupadi Mrmu member of Santhal tribe) । চাওতাল জনজাতিৰ বেছিভাগ লোক ভাৰতৰ চাৰিখন ৰাজ্য পশ্চিমবংগ, ওড়িশা, অসম আৰু ঝাৰখণ্ডত পোৱা যায় । তেওঁ বিশেষ আৰু অনন্য এই কাৰণেই কিয়নো তেওঁ এগৰাকী চাওতাল; অন্যথা ভাৰতত ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল । মূৰ্মুৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষকৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ যাত্ৰাই ভাৰতৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে এক দৃষ্টান্ত হিচাপে কাম কৰে ।

যিদিনা শাসকীয় দল বিজেপিয়ে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল (President of India Droupadi Murmu), সেইদিনাই চাওতাল জনজাতিয়ে সমগ্ৰ ভাৰততে খ্যাতি লাভ কৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী যিটো জনজাতিৰ, উক্ত জনজাতিটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ মানুহ আগ্ৰহী হৈ আছিল । মুঠ আঠ শতাংশ ভাৰতীয় জনজাতীয় লোকৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ জনজাতীয় সম্প্ৰদায় গঠন কৰা চাওতালসকলক সংবাদ মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল । য'ত তেওঁলোকৰ জীৱন শৃংখলা আৰু ৰাজনৈতিক কুশলতাৰ বিৱৰণ দিয়া অসংখ্য কাহিনী আছিল । সাহসিকতা আৰু যুঁজাৰু দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত, চাওতালসকলক চুবুৰীয়া পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুনখোৱাৰ পষ্টুনসকলৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰি ।

প্ৰাক্তন NWFP (North West Frontier Province) তথা বৰ্তমানৰ KPKৰ পশতুনসকলে যেনেদৰে খান গাফাৰ খানৰ দৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ সৃষ্টি কৰিছিল, একেদৰে চাওতালসকলে ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া বিপ্লৱী সৃষ্টি কৰিছে । চাওতাল জনজাতিৰ অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তিলকা মাঝিয়ে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম জনজাতীয় সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল (Tilka Manjhi freedom fighters from Santhal Tribe) । থালাকাল চান্দু নামৰ আন এজন চাওতালেই ব্ৰিটিছৰ সৈতে যুঁজ দি কোৰালাত ব্ৰটিছ দুৰ্গ দখল কৰিছিল আৰু পিছত তেওঁক মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰা হয় । এগৰাকী প্ৰখ্যাত চাওতাল আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বিৰচা মুণ্ডাই (Birsa Munda well known Santhal and freedom fighter) ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিছিল আৰু পিছত জনজাতীয় লোকসকলক সন্মান আৰু মৰ্যাদাৰে জীয়াই থাকিবলৈ জীৱনৰ সংহিতা প্ৰদান কৰিছিল । পশতুনসকলে গাফাৰ খানৰ (Pashtuns fighters Gafar Khan) দৰে আৰু বহুতো যুঁজাৰু সৃষ্টি কৰা একেটা অঞ্চলতে জন্ম হৈছিল মালালা ইউছুফজাইৰ । খানে আমাক গান্ধী আৰু নেহৰু আৰু নিষ্ঠুৰতা আৰু জীৱিকাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ যুঁজৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে (Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru) । একেদৰে মালালাই আমাক নাৰীৰ অধিকাৰ আৰু নাৰীৰ ওপৰত সংঘটিত অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে ।

মালালা আৰু মুৰ্মুৱে দুয়োটা জনজাতিৰ বিভিন্ন আখ্যানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । এটা পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ মুকলি, আনটো তেওঁলোকৰ পথত কঠোৰ আৰু পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ অনিচ্ছুক । মালালাই এক নিষ্ঠুৰ পুৰুষতান্ত্ৰিক জনজাতীয় সমাজৰ বিশেষত্ব প্ৰদৰ্শন কৰে, যিখন সমাজ যিকোনো গঠনমূলক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি প্ৰতিৰোধী । আনহাতে, মূৰ্মু হৈছে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতি এক সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ এক মহান দৃষ্টান্ত ।

পশতুন আৰু চাওতাল দুয়োৰে ব্যুৎপত্তি অনুসৰি, পূৰ্বৰটো সদায়ে এক মুক্ত, স্বায়ত্তশাসিত আৰু স্বতন্ত্ৰ সত্তা হৈ আহিছে য'ত সম্পদৰ সহজ প্ৰৱেশাধিকাৰ আছে । আনহাতে, পিছৰটোৱে সম্পদৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ কম পাইছে আৰু সদায়ে সুবিধাবঞ্চিত হৈ আহিছে । পূৰ্বতে চাওতালসকলে ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত কম প্ৰতিনিধিত্ব থকা বাবে আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে দৰিদ্ৰ হোৱা বাবে ৰাজনৈতিক আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি আৰু খ্যাতি লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল । আনহাতে, ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে সুস্থ সম্প্ৰদায় পশতুনসকলে তেওঁলোকৰ শক্তি বজাই ৰাখিব পৰা নাছিল আৰু দিনক দিনে দুৰ্বল হৈ পৰিছিল ।

পশতুনসকলৰ আলোচনাৰ স্থিতি দুৰ্বল হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকে হিংসাক মীমাংসাৰ কৌশল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । পাকিস্তানী সামৰিক বাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ ৰণনীতি প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ জাৰ্ব-ই-আজব আৰু ৰাদ্দুল ফাচাদৰ দৰে অভিযান চলাইছিল (Pakistani military operation like Zarb e Azb), যাৰ ফলত বৃহৎ সংখ্যক অসামৰিক লোক হতাহত হৈছিল । পাকিস্তানে জনজাতীয় লোকসকলক প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াৰ বিৰোধীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । তেওঁলোকে তেওঁলোকক ৮০ ৰ দশকত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে আফগানসকলৰ হৈ যুঁজিবলৈ অনুমতি দিছিল । তেওঁলোকে তেওঁলোকক ভাৰতৰ দৰে প্ৰতিদ্বন্দী ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযানত নিযুক্ত কৰিছিল ।

যদিও পশতুনসকলে তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণ কৰিবলৈ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, চাওতালসকলে কিন্তু তেওঁলোকৰ সাহসিকতাৰ প্ৰতীক হিচাপে তীৰ আৰু ধনু প্ৰদৰ্শন কৰে । চাওতালসকলে ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰীড়া, কলা, কবিতা, সাহিত্য আৰু ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ক শক্তিশালী কৰি কেইবাটাও শাখাত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । জনজাতিৰ পৰা যোগ্যতা অৰ্জনকাৰীসকলৰ ভিতৰত আছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেন (chief minister of Jharkhand Hemant Soren), পূৰ্ণিমা হেমব্ৰামৰ (sports personalities Purnima Hembram) দৰে ক্ৰীড়া ব্যক্তিত্ব আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা দিব্যা হান্সদা (filmmaker Divya Hansda)।

বিনীতা চোৰেনে এভাৰেষ্ট শীৰ্ষত উপনীত হোৱা চাওতাল জনজাতিৰ প্ৰথম সদস্য হিচাবে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল ৷ সৰ্বোপৰি, ৰাষ্ট্ৰপতি মূৰ্মুৱে দেশৰ সংবিধান বৰ্তাই ৰখাত ৰাষ্ট্ৰক নেতৃত্ব দিব আৰু অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সৈতে বিশ্বৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ সেনাৰ কমাণ্ড কৰিব ৷ তেওঁৰ ওপৰত এতিয়া জনজাতিসকলৰ যথেষ্ট আশা । তেওঁলোকৰ অপূৰ্ণ দাবীবোৰ দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে পূৰণ কৰিব বুলিয়ে আশা ।

লগতে পঢ়ক :Commonwealth Games 2022: কমনৱেল্থ গেমছলৈ অসমৰ সাত গৰাকী খেলুৱৈ