নেশ্যনেল ডেস্ক, 19 অক্টোবৰ: হায়দৰাবাদত সংঘটিত হৈছে এক জঘণ্য ধৰ্ষণৰ ঘটনা(Brutal rape case in hyderabad)৷ এগৰাকী চাৰি বছৰীয়া শিক্ষাৰ্থী যৌন কামনাৰ বলি হ'ল তেওঁ অধ্যয়নৰত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ অধ্যক্ষৰ গাড়ী চালকৰ ৷ প্ৰাক-প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত চাৰি বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্তজনক ৷

বঞ্জাৰা হিলছস্থিত আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে মঙলবাৰে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতে জঘণ্য ধৰ্ষণৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে(A four year old girl student sexually assaulted in Hyderabad)৷ বিগত সোমবাৰৰ দিনা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ ৩৬ বছৰীয়া চালকগৰাকীয়ে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে(sexually assaulted by the driver of the principal)৷ অধ্যক্ষৰ কোঠাৰ বিপৰীতে থকা বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাগাৰত ৩৬ বছৰীয়া চালকগৰাকীয়ে কণমানিজনীৰ সৈতে অসৎ চৰিত্ৰ পুৰুষাৰ্থ কৰে বুলি মাতৃৰ আগত স্বীকাৰোক্তি দিয়ে ।

কণমানিজনীৰ মাতৃয়ে এজাহাৰখনত পুনৰ উল্লেখ কৰে যে, সোমবাৰে স্কুলৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত কণমানিজনীক কান্দি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে৷ পৰৱৰ্তী সময়ত কণমানিগৰাকীয়ে মাতৃৰ আগত সমস্ত কথা বিবৰি কয় ৷ মংগলবাৰে ছাত্ৰীগৰাকী বিদ্যালয়লৈ মাকৰ সৈতে গৈ থকা অৱস্থাত অভিযুক্তগৰাকীলৈ আঙুলি টোৱাই দিয়াত মাক নিশ্চিত হয় আৰু বঞ্জাৰা হিলছস্থিত আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ ৩৬ বছৰীয়া চালকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে(Banjara Hills police station)৷

সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে অভিভাৱকসকলৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় আৰু ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ জনায় বিদ্যালয় চৌহদত ক্ষোভিত অভিভাৱকসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ য়৷ ইয়াৰ পাছতে প্ৰশাসনে তিনি দিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰে ৷ ছাত্ৰীগৰাকীক হেল্প চেণ্টাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ৷ লগতে POCSO আইন অনুসৰি ধৰ্ষণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৩৬ বছৰীয়া চালকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৷

আনফালে, চালকগৰাকীৰ কাণ্ডত বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষগৰাকী ক্ষুব্ধ হৈ পৰা বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ এগৰাকী চাৰি বছৰীয়া শিক্ষাৰ্থী অধ্যক্ষৰ গাড়ী চালকৰ যৌন কামনাৰ বলি হ'বলগীয়া ঘটনাই সম্প্ৰতি সচেতন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ৷

