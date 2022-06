নিউজ ডেস্ক, ২৯ জুন : দেশৰ সাংসদ তথা বিধায়কসকলৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয় (Various allegations against MPs and MLAs of country) । কোটিপতিৰ পৰা গুৰুতৰ অপৰাধী- তেনে সাংসদ-বিধায়কৰ সংখ্যাও দেশত ব্যৱস্থাত একেবাৰে কম নহয় । নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ সা-সম্পত্তিৰ লগতে তেওঁৰ নামত থকা বিভিন্ন অপৰাধৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগক তথ্য জমা দিব লাগে (candidates should submit information to Election Commission) । কিন্তু দেশৰ সংসদীয় ব্যৱস্থালৈ গুৰুতৰ অভিযোগত অভিযুক্ত সাংসদ-বিধায়সকলক নিৰ্বাচিত হৈ অহাটো ৰোধ কৰিব পৰা নাই নিৰ্বাচন আয়োগে । বা ইয়াৰ বাবে কোনো কঠোৰ আইনো এতিয়ালৈ কাৰ্যকৰী হোৱা নাই ।

দেশৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ এনেকুৱা বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাশ পাই আহিছে বিভিন্ন প্ৰতিবেদনত । এইবাৰ তেনে এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকল (Rajya Sabha MP) সন্দৰ্ভত । Association for Democratic Reforms আৰু National Election Watch নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা দুটাৰ শেহতীয়া ৰিপোৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকলৰ ধন আৰু অপৰাধ সম্পৰ্কীয় তথ্য ।

উক্ত প্ৰতিবেদন অনুযায়ী, বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকলৰ ভিতৰত ৮৭ শতাংশই কোটিপতি (87 per cent of Rajya Sabha MPs are millionaires) । অর্থাৎ এই বৃহৎ সংখ্যক ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ এক কোটি বা ততোধিক । লগতে উক্ত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকলৰ এক তৃতীয়াংশই ফৌজদাৰী অপৰাধত অভিযুক্ত (Rajya Sabha MPs accused for criminal offences) । উক্ত অপৰাধৰ তালিকাত আছে হত্যা, হত্যাৰ প্ৰচেষ্টাৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগো । এই অভিযোগত অভিযুক্ত সাংসদসকলৰ ৫০ শতাংশৰ বিৰুদ্ধেই আছে এনে গুৰুতৰ অপৰাধৰ অভিযোগ ।

সংস্থা দুটাৰ দাবী, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকলৰ যিবোৰ তথ্য চৰকাৰীভাৱে উপলব্ধ সেইবোৰ বিশ্লেষণ কৰি উক্ত প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা হৈছে । নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰা শপতনামা অনুসৰি, প্ৰায় ৭১ জন সাংসদে অপৰাধমূলক অভিযোগৰ সন্মুখীন হৈছে । আনহাতে, 37 জনে গুৰুতৰ অপৰাধমূলক অভিযোগৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । অৱশ্যে এই গোচৰসমূহৰ কিছুমান ৰাজনীতিবিদসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে ৰুজু কৰা গোচৰ বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ।

দুজন সাংসদ হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্তৰ লগতে আন চাৰিজন সাংসদৰ ওপৰত হত্যাৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ আছে । সমীক্ষাটোৱে প্ৰকাশ কৰা মতে, চাৰিজন সাংসদে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।

প্ৰতিবেদনখনত এইটোও পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যসভাৰ ১৯৭ জন সাংসদৰ সম্পত্তিৰ মূল্য অতিকমেও ১ কোটি টকা । প্ৰায় ৮৬ জন সাংসদৰ অতিকমেও ১০ কোটি টকাৰ সম্পত্তি আছে । আনহাতে, ৩৪ জনৰ সম্পত্তি ৫-১০ কোটিৰ ভিতৰত আৰু ৭৭ জন সাংসদৰ ওচৰত ১-৫ কোটি টকাৰ ভিতৰত সম্পত্তি আছে ।

