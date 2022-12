নিউজ ডেস্ক, ১২ ডিচেম্বৰ : দেওবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 80 জন লোকে ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰি হিন্দু ধৰ্মত দিক্ষীতি হয় মুজাফ্ফৰ নগৰত । এই লোকসকল ৰামপুৰ জনপদৰ (80 people return to hinduism in muzaffarnagar) । তেওঁলোক ধোবি সম্প্ৰদায়ৰ । লোকসকলে অভিযোগ কৰিছে যে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা আজম খানে তেওঁলোকক ধৰ্মান্তৰিত হ'বলৈ বাধ্য কৰাইছিল (SP leader Azam Khan) ।

মুজাফ্ফৰনগৰত হিন্দু ধৰ্মলৈ উভতিল ৮০ মুছলিম লোক

হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা লোকসকলে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকক সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা আজম খানে কেইবছৰমান পূৰ্বে হাৰাশাস্তি কৰিছিল (Azam Kahan alleged forced to be Muslim) । লগতে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে যে আজম খানে তেওঁলোকক ধৰ্মান্তৰিত কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল (Azam Khan converted hindu people to muslim) । দেওবাৰে ৰামপুৰৰ বিভিন্ন পৰিয়ালৰ 80 জন লোকে হিন্দু ধৰ্ম লৈছে বুলি দাবী কৰে ।

বাঘৰা খণ্ডৰ যোগ সাধনা আশ্ৰমৰ মহাৰাজ যশবীৰে বিশুদ্ধ গংগাৰ পানী লোকসকলক শুদ্ধিকৰণ কৰে (Maharaj Jashbir converted muslim to hindu) । তাৰ পিছত উক্ত লোকসকলক ডিঙিত জানু পিন্ধাই আৰু গায়ত্ৰী মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে যজ্ঞত বলিদান কৰি ইছলামৰ পৰা হিন্দু ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰোৱা হয় । তেওঁলোক আটাইকেইজনে ৰামপুৰৰ বাসিন্দা । উক্ত লোকসকলে অভিযোগ কৰে যে 12 বছৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা বলপূৰ্বক ধৰ্মান্তৰিত কৰোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক মুছলমান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হ'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল । লগতে তেওঁলোকে এইটোও অভিযোগ কৰে যে আজম খানৰ মানুহে এই লোকসকলৰ ভূমি-সম্পত্তিও দখল কৰিছিল (conversion in muzaffarnagar) ।

মুজাফ্ফৰনগৰত হিন্দু ধৰ্মলৈ উভতিল ৮০ মুছলিম লোক

ইমৰানাৰ পৰা নাম সলনি কৰি কবিতা হৈ পৰা মহিলাগৰাকীয়ে কয় যে, ১২ বছৰ পূৰ্বে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা আজম খানৰ মানুহে তেওঁক ধৰ্মান্তৰিত কৰাইছিল । তেওঁলোকে আমাৰ বাবে একো ভাল কাম কৰা নাছিল । মহিলাগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ বিচলিত হৈছিল । হৰ্জনাৰ পৰা সবিতা হোৱা মহিলাগৰাকীয়ে কয় যে পূৰ্বতে তেওঁ সবিতা আছিল । কিন্তু চাপত পৰি তেওঁ মুছলমান হয় । তেওঁৰ ভূমি-সম্পত্তিও কাঢ়ি লোৱা হৈছিল । সবিতাই কয় যে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা আজম খানৰ কাৰণে লাখ লাখ লোক অসুবিধাত পৰিছে । সবিতাই কয় যে তেওঁলোকক বলপূৰ্বকভাৱে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল ।

অৱশ্যে হিন্দু ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰোৱা যশবীৰ মহাৰাজে কয় যে ৰামপুৰ নিবাসী ধোবি সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাটাও দলিত পৰিয়ালৰ ৮০ জন সদস্যক হিন্দু ধৰ্মলৈ পুনৰ উভতাই অনা হৈছে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে এই লোকসকলক প্ৰলোভিত কৰি আৰু ভয় দেখুৱাই হিন্দুৰ পৰা মুছলমানলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰোৱা হৈছিল । তেওঁলোক সকলোকে ধৰ্ম অনুসৰি বিশুদ্ধ কৰা হৈছে আৰু নিজ ধৰ্মলৈ উভতি আহিছে । মহাৰাজ যশবীৰে কয় যে তেওঁ এতিয়ালৈকে প্ৰায় ৫৩০ জন লোকক হিন্দু ধৰ্মলৈ উভতাই আনিছে ।

লগতে পঢ়ক :Bhupendra Patel oath ceremony : আজি গুজৰাটত শপতগ্ৰহণ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে ল’ব শপত