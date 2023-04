ডায়েবেটিছ হৈছে অপ্ৰত্যাৱৰ্তনীয় ৰোগ যিটো তেজত চেনিৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে উচ্চ হোৱাৰ ফলত হয় (diabetes eye pain and headache) । এই ৰোগৰ অধিকাংশ ৰোগী ভাৰতত, সেয়ে ভাৰতক ডায়েবেটিছৰ ৰাজধানী বুলিও কোৱা হয়(Diabetes) । ডায়েবেটিছ দুই প্ৰকাৰৰ (Type 1 আৰু Type 2)। টাইপ ১ ডায়েবেটিছ হৈছে অটোইম্যুন ৰোগ, য’ত শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই অগ্নাশয়ৰ ইনচুলিন উৎপাদনকাৰী কোষবোৰক আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰে(Blood Sugar Level)।

টাইপ ২ ডায়েবেটিছ হ’ল এনে এক অৱস্থা য’ত শৰীৰে উৎপাদিত ইনচুলিনৰ প্ৰতিৰোধী হৈ পৰে বা ইনচুলিনে তেজত চেনিৰ মাত্ৰা ফলপ্ৰসূভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ইনচুলিন উৎপাদন নকৰে (Diabetes Symptoms In Eyes Diabetes) ৷ ডায়েবেটিছ হ’লে শৰীৰত বহুতো লক্ষণ দেখা যায় (how to prevent eye damage from diabetes)। ইয়াৰে এটা হ’ল চকু(7 Unusual Symptoms of Diabetes In Eyes) । ডায়েবেটিছে চকুত বহু প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত হ’লে দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাব পাৰে (early stage diabetes eyes symptoms)।

চকুৰ মাজেৰে ডায়েবেটিছৰ লক্ষণ কেনেকৈ ধৰা পেলাব পাৰি জানো আহক -

ডায়েবেটিছৰ লক্ষণ

দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট হোৱা বা সকলোবোৰ অধিক ম্লান হোৱা দেখা

সঘনাই দৃষ্টিশক্তি কেতিয়াবা দিনক দিনে সলনি হয়

দৃষ্টিশক্তিৰ অক্ষমতা

ৰং বুজিব বা চিনিব নোৱাৰা

দাগ বা ক'লা ষ্ট্ৰিং (ফ্ল'টাৰ বুলিও কোৱা হয়)

পোহৰৰ ফলত চকুত অসুবিধা অনুভৱ কৰা

চকুৰ কোণত অস্বস্তি

ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ চকু কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি

ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ চকু পৰিচালনাৰ বাবে তেজৰ চুগাৰৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, সুস্থ জীৱনশৈলী বজাই ৰখা আৰু দৃষ্টিশক্তিৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তন নিৰীক্ষণ কৰাটো জড়িত হৈ থাকে(Diabetes Symptoms)। তলত ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ চকু পৰিচালনাৰ বাবে কিছুমান টিপছ দিয়া হ’ল:

তেজৰ চেনিৰ মাত্ৰা সদায় নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগে

সঘনাই চকুৰ পৰীক্ষা কৰক

দৃষ্টিশক্তিৰ কিবা পৰিৱৰ্তন হ’লে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক

উচ্চ ৰক্তচাপ, কলেষ্টেৰল আদি সমস্যা পৰিচালনা কৰক

ভালদৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰা আৰু দৈনিক ব্যায়াম কৰা

লগতে পঢ়ক : National Safe Motherhood Day 2023: ভাৰতত কিয় প্ৰতি বছৰে মৃত্যু হয় ৪৫ হাজাৰতকৈও অধিক মাতৃৰ