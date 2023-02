সৌন্দৰ্যতাৰে ভৰপূৰ এখন ঠাই হৈছে মেঘালয় (Famous places of Meghalaya)। এই গন্তব্যস্থান কেৱল বিচৰণকাৰীৰ তালিকাতেই নহয় খাদ্যপ্ৰেমীৰ তালিকাতো অন্তৰ্ভুক্ত । হয়, তেওঁলোকৰ খাদ্য বনোৱাৰ ধৰণ, তাত ব্যৱহৃত মছলা আৰু পৰিবেশনৰ ধৰণ এনেকুৱা যে নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ মুখৰ পৰা পানী ওলাব । মাংসভোজীসকলৰ বাবে এই ঠাইখন কোনো স্বৰ্গতকৈ কম নহয় যদিও নিৰামিষভোজীসকলৰ বাবেও খাদ্যৰ বহু বিকল্প আছে ৷ মেঘালয়ত বাস কৰা খাচি লোকসকলৰ খাদ্য সাধাৰণ যদিও অতি সোৱাদযুক্ত (Famous Foods of Meghalaya)। ইয়াত মানুহে ৰুটিৰ সলনি ভাত অধিক ব্যৱহাৰ কৰে (What is the famous sweet of Meghalaya?)। গতিকে যদি আপুনিও এই ঠাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, বা যোৱাৰ কথা ভাবিছে তেন্তে ইয়াত এই সোৱাদযুক্ত খাদ্যসমূহ ট্ৰাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব (What is Meghalaya famous food?)।

টাংৰিম্বাই

টাংৰিম্বাই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ নিৰামিষ খাদ্য । যিটো খাদ্যত চয়াবিন ব্যৱহাৰ কৰা হয় । খাচি সমাজে দৈনিক এই খাদ্য গ্ৰহণ কৰে । খাচি পাহাৰৰ সকলো ঠাইতে এই ব্যঞ্জন উপভোগ কৰিব পাৰিব (What is the food and festival of Meghalaya)।

নাখাম বৰিং বেল্টী চাটনি

এই ব্যঞ্জন গাৰো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ অন্যতম প্ৰিয় খাদ্য (What is the famous food of Shillong ?)। যিটো শুকান মাছৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় । শুকান মাছৰ বাহিৰেও ইয়াক পোৰা বিলাহী আৰু নহৰুৰে তৈয়াৰ কৰা হয় । ভাতৰ লগত পৰিবেশন কৰা হয় (7 Famous Foods of Meghalaya) ।

ঙ্খাম বিচ্চি

মেঘালয়ত অতি বিখ্যাত শুকান মাছ আৰু সিজোৱা শাক-পাচলিৰে তৈয়াৰী সোৱাদযুক্ত চূপ ঙ্খাম বিচি । যিটো বেছিভাগেই খাদ্য খোৱাৰ পিছত পৰিবেশন কৰা হয় ।

জাদোহ

জাদোহ খাচি জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ বাবে অতি জনপ্ৰিয় এবিধ খাদ্য । ইয়াক চাউল আৰু সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা মছলাৰ সৈতে প্ৰস্তুত কৰা হয় । শাক-পাচলিৰ লগতে পদিনা, আদা আদি বিভিন্ন বনৌষধিও ব্যৱহাৰ কৰি সোৱাদ বঢ়াই ইয়াক স্বাস্থ্যকৰ কৰি তোলা হয় । এইবিধ খাদ্যত কুকুৰাৰ মাংসৰ সৰু সৰু টুকুৰা মিহলাই দি পৰিবেশন কৰা হয় ।

দোহ-খলীহ

দোহ-খলীহ হৈছে গাহৰিৰ মাংসৰ চালাড । ইয়াক তৈয়াৰ কৰিবলৈ গাহৰিৰ মাংস লাহে লাহে সিজাই তাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পিয়াঁজ, মছলা আৰু নিমখ দিব লাগে । যদি আপুনি মাংসভোজী হয় আৰু গাহৰি প্ৰেমী তেন্তে এইবিধ খাদ্যৰ সোৱাদ লৈ চাব পাৰে ৷

পুখলীন

পুখলীন হৈছে চাউলৰ আটাৰে তৈয়াৰী আৰু গুড়েৰে মিঠা কৰা মিঠা ব্যঞ্জন । যিটো দেখাত বহুত ডাম্পলিঙৰ দৰে । অতিথিৰ অভ্যৰ্থনাৰ সময়ত ইয়াক প্ৰায়ে পৰিবেশন কৰা হয় ।

সাকিন গাটা

সাকিন গাটা হৈছে আঠাযুক্ত বগা চাউলৰ পৰা তৈয়াৰী কেক আৰু ইয়াক টোষ্ট কৰা তিল আৰু কলৰ পাতেৰে সজাই তোলা হয় । মেঘালয়লৈ আহিলে এইবিধ খাদ্যৰ সোৱাদ ল’বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব । এই খাদ্য সোৱাদযুক্ত হোৱাৰ উপৰিও ই অতি স্বাস্থ্যকৰ ।

