নিউজ ডেস্ক, 15 জানুৱাৰী: শেহতীয়াকৈ ক’ভিড 19ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিচতে বিশ্বজুৰি গ্ৰহণ কৰা হৈছে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা(Covid 19 prevention measures) ৷ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আহিছে এই উদ্বেগজনক খবৰ ৷ চীনত বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ক’ভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 60 হাজাৰ লোকৰ(Covid 19 in China) ৷

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই(World Health Organization) চীন দেশে ক’ভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা গোপনে ৰখা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই চীন চৰকাৰে সদৰী কৰিছে এই তথ্য ৷ লগতে দেশখনত ক’ভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাই চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰা বুলিও ৰাজহুৱাকৈ জনাইছে চীন চৰকাৰে ৷

চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য আয়োগৰ মতে চীনৰ চিকিৎসালয়ত 2022 বৰ্ষৰ 8 ডিচেম্বৰৰ পৰা 12 জানুৱাৰীলৈকে ক’ভিড আক্ৰান্ত হৈ 59 হাজাৰ 938 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে(Death in China by Covid 19) ৷ ইয়াৰে 5503গৰাকী লোকৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাস জনিত সমস্যা ভুগি মৃত্যু হৈছে আৰু আন আন ৰোগৰ বাবে 54 হাজাৰ 435 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ অৰ্থাৎ তিনিটা মাহত প্ৰায় 60 হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা খোদ স্বীকাৰ কৰিছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগে(Covid death rate in China) ৷

উল্লেখ্য যে, চীন চৰকাৰে ক’ভিড 19ৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো বাধা-নিষেধ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতেই 2022 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা ক’ভিডে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ ৷ এনে পৰিস্থিতিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই চীন চৰকাৰক ক’ভিড সম্বন্ধীয় তথ্য প্ৰদান কৰাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল ৷

হংকংৰ বাতৰি কাকত ‘দ্যা মৰ্ণি পষ্ট’ৰ মতে, ‘‘মৃত্যু হোৱা লোকৰ গড় বয়স 80.3 বছৰ আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ 90 শতাংশই 65 বছৰ বা তাতকৈ অধিক ৷ ক’ভিডত দৈনিক আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ পৰিসংখ্যা দৈনিক প্ৰকাশ কৰাৰ পৰাও বিৰত আছে চীন চৰকাৰ(China statement on Covid) ৷’’

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সকলৰ মতে চীনত অতি দ্ৰুতভাৱে ক’ভিডৰ সংক্ৰমণ হৈছে আৰু দৈনিক লাখ লাখলোক আক্ৰান্ত হৈছে(Covid spread in China) ৷ বিবিচিয়ে প্ৰকাশ কৰা বাতৰি অনুসৰি সম্প্ৰতি চীনৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 64 শতাংশ লোকেই আক্ৰান্ত হৈছে ক’ভিডত ৷

