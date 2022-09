আগৰতলা, ১৫ ছেপ্টেম্বৰ : ত্ৰিপুৰাৰ তথ্য আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন অভিযন্তাসকলৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ অবিহনে সম্ভৱ নহয় । ডিডব্লিউএছৰ মন্ত্ৰী চৌধুৰীয়ে আজি আগৰতলাত ৫৫ সংখ্যক অভিযন্তা দিৱস উদযাপনৰ বাবে আয়োজিত এক বৰ্ণিল সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে (55th Engineers Day in Agartala) ৷

সমদলৰ পিছত তেওঁ কয়, "আজি এজন বিশিষ্ট অভিযন্তা মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰায়ৰ জন্ম জয়ন্তী (birth anniversary of Mokshagundam Visvesvaraya) ৷ যেনেকৈ আমি চিকিৎসক দিৱস আৰু শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰোঁ, ৰাজ্য চৰকাৰেও অভিযন্তা দিৱস হিচাপে 15 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে (engineer day celebrated across the country) । আন আন ৰাজ্যৰ দৰে আমাৰ ৰাজ্যইও এই দিনটো স্মৰণীয় কৰি তুলিবলৈ উদযাপন কৰিছে । অভিযন্তাসকলে বিকাশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । আমাৰ ৰাজ্যতো অভিযন্তাসকলে উন্নয়নৰ এক নতুন উচ্চতাত ত্ৰিপুৰাক পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে ।"

মন্ত্ৰীজনে লগতে দাবী কৰে যে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন অভিযন্তাসকলৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ অবিহনে সম্ভৱ নহয় । "যিদৰে ৰোগী এজনক চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকৰ প্ৰয়োজন, একেদৰে বিকাশৰ বাবে এজন অভিযন্তাৰ প্ৰয়োজন । মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰায়ৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ আমি সকলোৱে ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু ৰেলী আৰু ৰক্তদান শিবিৰৰ দৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে । সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন এক কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰিব ।" মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় ।

আজিৰ সমদল আগৰতলাৰ ৰবীন্দ্ৰ শতবাৰ্ষিকী ভৱনৰ (Rabindra Shatabarshiki Bhawan in Agartala) পৰা আৰম্ভ হয় । উক্ত অনুষ্ঠান ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ পিডব্লিউডি আৰু অভিযন্তা প্ৰতিষ্ঠান (ভাৰত)ৰ ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যিক কেন্দ্ৰৰ (The Institution of Engineers) যুটীয়া উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় ।

"আমাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অভিযন্তাসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে আমি আজি এই দিনটো সমগ্ৰ দেশত অভিযন্তা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিছোঁ । আমাৰ ৰাজ্যৰ অভিযন্তাসকলে প্ৰযুক্তি আৰু অভিযান্ত্ৰিক বিকাশৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনক আগুৱাই নিছে । আমাৰ চৰকাৰ সদায় অভিযন্তাসকলৰ পক্ষত থাকে ।

উন্নত আৰু সমৃদ্ধ ত্ৰিপুৰা গঢ়ি তুলিবলৈ আমি আমাৰ ৰাজ্যৰ সকলোৱে অভিযন্তাসকলে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশাকৰোঁ । ৫৫ সংখ্যক অভিযন্তা দিৱস উপলক্ষে গ্ৰহণ কৰা সকলো কাৰ্যসূচীৰ সফলতা কামনা কৰিছোঁ (55th Engineers Day) ।" সুশান্তই লগতে কয় ।

