নেশ্যনেল ডেস্ক,১১ ছেপ্টেম্বৰ: ৫৪ বছৰ বয়সৰ ভিলমা ফেড্ৰেটিয়া কাৰভালহোৱে বিশ্বৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ মটৰযোগ্য পথ খাৰদুংলা পাছত মটৰচাইকেল যাত্ৰাৰ সপোন পূৰণ কৰে(54 year old Udupi woman) ৷ এয়া সঁচাকৈয়ে ভিলমা ফেড্ৰেটিয়াৰ বাবে আছিল এক প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম ৷ কিন্তু তেওঁ তেওঁৰ সাহস আৰু নিষ্ঠাৰ বাবেই ই সম্ভৱ উঠিল(Vilma Fedretia have achieved this feat) ৷

দুঃসাহসী ভিলমা ফেড্ৰেটিয়া

ভিলমা ফেড্ৰেটিয়া কাৰভালহোৱে খাৰডুংলা, নুব্ৰা, হুণ্ডাৰ, পাংগং হ্ৰদ,টিএছ জিৰ' মৰিৰিৰ মাজেৰে পাৰ হৈ লেহ লৈ যোৱাৰ সময়ত 'Leh to Leh' নামেৰে মটৰচাইকেলেৰে হিমালয়ৰ অভিযান সামৰি লৈছিল । তেঁও পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ মটৰযোগ্য পথত ৬ দিনত ৯০০ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিছিল(900 km covered in 6 days) ।

৯০০ কিলোমিটাৰ ভিতৰত ৫০০ কিলোমিটাৰ যথেষ্ট দুৰ্গম আছিল, কিয়নো নিম্ন অক্সিজেনৰ স্তৰ, ৰাস্তাৰ পৰিস্থিতি আৰু ভূখণ্ড । ভিলমাই প্ৰথম প্ৰয়াসত মটৰচাইকেলৰ কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে যাত্ৰাটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিল । কিন্তু হাৰ নামানি দ্বিতীয় প্ৰচেষ্টাত এই যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰে । কৰ্ণাটকৰ উদুপী জিলাৰ কুণ্ডাপুৰত ঘৰ ভিলমাৰ । তেওঁ ভায়েকৰ সহায়ত য়েজদি ৰোডকিঙত মোটোবাইক চলোৱাৰ অনুশীলন কৰিছিল । বৰ্তমান ভিলামাই বেংগালুৰুত কৰ্পোৰেট প্ৰশিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছে ।

লগতে পঢ়ক: ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে উদ্বোধন কৰিব মহীশূৰ দশেৰা উৎসৱ