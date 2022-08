নেশ্যনেল ডেস্ক,3 আগষ্ট: ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিত্তমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই আজি এই ঘোষণা কৰে ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিভিন্ন স্তৰত ৫ শতাংশ মৰগীয়া বানচ আৰু প্ৰতিগৰাকী পেঞ্চনাৰলৈ একে অনুপাতত মৰগীয়া ভাট্ত ঘোষণা কৰিছে(Dearness Relief for all the pensioners in similar proportion.)। ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আজি ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন শ্রেণীৰ চৰকাৰী কর্মচাৰীৰ বাবে ৫ শতাংশ মৰগীয়া বানচ ঘোষণা কৰিছে(5 percent DA for the employees) ৷ কঠিন সময়তো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহিছে । অনাগত সময়টো বিভিন্ন দিশ বিবেচনা কৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকললৈ পাৰ্যমানে সুবিধা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হব বুলি উপমুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

সংশোধিত নিৰিখ ০১ জুলাই, ২০২২ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব । ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যৰ ৰাজকোষৰ ওপৰত ৫২৩ কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত বোজা হব যদিও ইয়াৰ সুবিধা লাভ কৰিব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিভাগত সেৱা আগবঢ়োৱা এক লাখৰো অধিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ৷

