ভিটামিন ডি হৈছে এক অপৰিহাৰ্য পুষ্টিকৰ উপাদান, যিটো শৰীৰক হাড়ৰ গঠন, শক্তিশালী কৰা আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় (Vitamin D Rich Foods)। বিশেষজ্ঞসকলে শৰীৰত ভিটামিন Dৰ অভাৱক স্বাস্থ্যজনিত চিন্তাৰ বিষয় বুলি গণ্য কৰে ।

উল্লেখ্য যে, ৰ’দেই ভিটামিন D ৰ এক বৃহৎ উৎস । কিন্তু বেছি সময় ৰ’দত থাকিলে অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে (vitamin d rich foods vegetarian)। কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে এনে বহুতো খাদ্যও দিছে, যিবোৰত ভিটামিন D প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে আৰু এইবোৰ নিয়মীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিলে শৰীৰত ইয়াৰ অভাৱ সোনকালে পূৰণ কৰিব পৰা যায় (Which food is highest in vitamin D)।

ভিটামিন Dৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰা ৫বিধ খাদ্য সামগ্ৰী-

১) মাছ আৰু সাগৰীয় খাদ্য

ছালমনত উচ্চমানৰ চৰ্বিহীন প্ৰ'টিন আৰু ওমেগা-৩ ফেটি এচিডৰ উত্তম উৎস(vitamin d rich dry fruits)। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ভিটামিন ডিও প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে । ৰন্ধা ছালমনত ৪৪৭ আই ইউ ভিটামিন ডি থাকে (vitamin d vegetables and fruits) । ভিটামিন Dৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খাদ্যত ছালমন অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ।

২) কাঠফুলা খাব লাগে

কাঠফুলা হৈছে ভিটামিন ডিৰ একমাত্ৰ নিৰামিষ উৎস (How can I increase my vitamin D naturally)। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম Agaricus bisporus । সমগ্ৰ বিশ্বতে ই বহুলভাৱে উপলব্ধ (vitamin d deficiency)। ৰ’দত শুকুৱাই লোৱা কাঠফুলা ভিটামিন ডিৰ এক উৎকৃষ্ট উৎস । বেছিভাগ কাঠফুলাতে প্ৰাকৃতিকভাৱে ভিটামিন D নাথাকে । ভিটামিন D উৎপন্ন কৰিবলৈ ইহঁতৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ প্ৰয়োজন হয় । কাঠফুলাত থকা ভিটামিন Dৰ পৰিমাণ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰিমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে (vitamin d vegetables)।

৩) চিজ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে

চিজ হৈছে আমি আমাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা অন্যতম এক সোৱাদযুক্ত বস্তু । ইয়াত ফছফৰাছ, প্ৰ'টিন, চৰ্বি, ভিটামিন আৰু কেলচিয়ামৰ পৰিমাণ বেছি । গতিকে চিজ ভাল পালে কেঁচাকৈ খাব । আপুনি আপোনাৰ চেণ্ডুইচত চিজৰ লগতে পনীৰো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ ৰুটিত দি খাব পাৰে । অৱশ্যে সীমিত পৰিমাণত সেৱন কৰিব লাগে ।

৪) কমলা

কমলাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে Citrus x Sinensis । প্ৰায় সকলোতে ই উপলব্ধ । ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যিয়ে শৰীৰক সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় কৰে । ইয়াৰ লগতে শৰীৰত ভিটামিন ডিৰ অভাৱ পূৰণতো সহায় কৰে(vitamin d fruits)।

৫) বন্ধাকবি

বন্ধাকবি বা কবিও ভিটামিন বি আৰু ডিৰ এক উৎকৃষ্ট উৎস । ইয়াৰ বহু পৰিমাণে পুষ্টিকৰ মূল্য আছে, যিয়ে মগজুৰ শক্তিৰ বিকাশত সহায় কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰে । বন্ধাকবিত কায়েম্পফেৰল আৰু কুৱেৰচেটিন নামৰ এক প্ৰকাৰৰ এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যিবোৰ মগজুৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ বাবে অতি উত্তম ।

