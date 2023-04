গ্ৰীষ্মকালে আমাৰ মুখত প্ৰভাৱ পেলোৱাই নহয়, চুলিও শুকান কৰি তোলে । ঘাম ওলোৱাৰ ফলত মূৰৰ ছালৰ গোন্ধ বেয়া হয় আৰু চুলি সৰাও বৃদ্ধি পায় । যদি এই সমস্যাবোৰ সময়মতে শুধৰোৱা নহয়, তেন্তে চুলি সৰা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাব পাৰে (Summer Hair Care Tips)। বহু সময়ত জানি-বুজি অজানিতে বহু ভুল হয়, যাৰ বাবে ইচ্ছা নকৰাকৈয়েও চুলিৰ ক্ষতি হয় । গতিকে গ্ৰীষ্মকালত চুলিখিনি কেনেকৈ সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰি জানো আহক-

১/ চুলিৰ যত্ন লোৱাৰ নিয়ম মানি নচলা

চুলিৰ ক্ষতিৰ আঁৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণটো হ’ল মানুহে ইয়াৰ যত্নৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে । চুলিক পুষ্টি প্ৰদান কৰিবলৈ হেয়াৰ মাস্ক, হেয়াৰ ৱাছ ৰুটিন মানি চলিব পাৰে । সঠিক শ্বেম্পু আৰু কণ্ডিচনাৰ ব্যৱহাৰ কৰক(Which hair mask is best in summer)। সপ্তাহত এবাৰ হ’লেও চুলিৰ মাস্ক লগাব লাগে । লগতে মাজে মাজে চুলি কটাওক(How can I moisturize my hair in summer)।

২/ ষ্টাইলিং সঁজুলিৰ অত্যধিক ব্যৱহাৰ

যদি আপুনি ষ্ট্ৰেইটেনাৰ, কাৰ্লাৰ বা ড্ৰাইয়াৰৰ দৰে ষ্টাইলিং সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰাত অভ্যস্ত, তেন্তে আপোনাৰ বাবে এইটো জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ চুলিৰ ক্ষতিও হয় (summer hair care tips home remedies) । এই সঁজুলিবোৰৰ অহৰহ ব্যৱহাৰে চুলি ভংগুৰ আৰু দুৰ্বল কৰি তোলে (How can I protect my hair in hot weather)।

৩/ পানী কমকৈ খোৱা

হয়, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী সেৱন নকৰাৰ বাবেও মূৰৰ ছালখনে উপযুক্ত পুষ্টি নাপায় আৰু চুলিবোৰ শুকান হৈ পৰে, নিৰ্জীৱ হৈ পৰে (hair care in extreme hot weather)। গতিকে দিনটোত কমেও ১০ গিলাচ পানী খাই চুলিত ইয়াৰ যাদু চাওক (summer hair care tips in Assamese)।

৪/ প্ৰচণ্ড সূৰ্যৰ পোহৰ

মুখৰ ছালৰ দৰে চুলিকো সূৰ্যৰ প্ৰত্যক্ষ ৰশ্মিৰ পৰা ৰক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজন (How can I increase my hair growth in summer)। সূৰ্যৰ পৰা ওলোৱা UV ৰশ্মিয়ে চুলিৰ ক্ষতি কৰে । সেইবাবেই বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ত স্কাৰ্ফ বা টুপী পিন্ধিব লাগে (hair care tips for summer)।

৫/ চুলিখিনি টানকৈ বান্ধি লোৱা

যদি আপুনি আপোনাৰ চুলিখিনি বান বা পনিটেইলত টানকৈ বান্ধি লয় তেন্তে ইয়াৰ ফলত শিপাবোৰ দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু চুলি সৰি পৰে । সেইবাবেই বান বা পনিটেইল সদায় ঢিলা কৰি ৰাখক ।

