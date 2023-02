বৰ্তমান সময়ত পৰিৱৰ্তিত জীৱনশৈলী আৰু অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যৰ বাবে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যা তেনেই সাধাৰণ হৈ পৰিছে । দৰাচলতে পেট ভালদৰে পৰিষ্কাৰ নকৰিলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়(5 juices that can help relieve constipation)। কোষ্ঠকাঠিন্যৰ বাবে পেটতো গধুৰ অনুভৱ হয় আৰু গেছৰ সমস্যা দেখা যায়(What is the main cause of constipation?)। কোষ্ঠকাঠিন্যৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় । আজি আমি আপোনালোকক এনে কিছুমান ৰসৰ বিষয়ে ক'ম, যিয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰাৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ মহৌষধ(What are 3 signs of constipation?)।

১/ কমলাৰ ৰস

কমলাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন-C থাকে । ইয়াৰ উপৰিও আঁহ আৰু অন্যান্য পুষ্টিকৰ উপাদানো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা যায় । ই পাচনতন্ত্ৰ উন্নত কৰাত সহায় কৰে(How do I get my constipation out?) । কমলাৰ ৰস খালে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ পৰা উপশম পাব পাৰি(How can I fix constipation quickly?)। ই মলত্যাগ সহজ কৰি তোলে(Constipation symptoms)।

২/ নেমুৰ ৰস

নেমুত থকা ভিটামিন-C আৰু এন্টি-অক্সিডেন্ট গুণে পেটৰ সমস্যা দূৰ কৰাত সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । কোষ্ঠকাঠিন্যৰ পৰা সকাহ পাবলৈ নেমুৰ ৰস এগিলাচ কুহুমীয়া পানীত মিহলাই খাব পাৰে(Constipation Treatment)। ইয়াৰ বাবে শৰীৰত ভিটামিন-Cৰ অভাৱ দূৰ হ’ব আৰু কোষ্ঠকাঠিন্যৰ পৰাও উপশম পোৱাত সহায় কৰিব(Constipation causes)।

৩/ আনাৰসৰ ৰস

আনাৰসৰ ৰস বৰ সোৱাদযুক্ত । ইয়াৰ ফলত শৰীৰত তৎক্ষণাত শক্তি পোৱা যায় । ইয়াত আঁহ, ভিটামিন-C আৰু অন্যান্য উপাদানৰ উৎকৃষ্ট উৎস । ইয়াৰ ৰস খালে গেছ, কোষ্ঠকাঠিন্যত সহায় হয় ।

৪/ আপেলৰ ৰস

আপেল স্বাস্থ্যৰ বাবে কোনো আশীৰ্বাদতকৈ কম নহয় । ইয়াত থকা এন্টি-অক্সিডেন্ট গুণে শৰীৰক বহু ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে । কোষ্ঠকাঠিন্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াতো আপেলৰ ৰসে সহায় কৰে ।

৫/ তৰমুজৰ ৰস

ভিটামিন-A, ভিটামিন-C, পটাছিয়াম আৰু অন্যান্য পুষ্টিকৰ উপাদান তৰমুজত পোৱা যায় । শৰীৰত পানীৰ অভাৱ দূৰ কৰে । তৰমুজৰ ৰস খালে পেট পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰে ।

