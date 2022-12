নিউজ ডেস্ক, 15 ডিচেম্বৰ: লক্ষ্ণৌ উচচ ন্যায়ালয়ৰ এখন বিচাৰপীঠে (Lucknow Bench of the High Court) ১৯৯১ চনত পিলিভিটৰ ১০ জন শিখক তথাকথিত এনকাউণ্টাৰত হত্যা কৰাৰ অভিযোগত ৪৩ জন আৰক্ষীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে । উক্ত আৰক্ষীকেইজনক হত্যাৰ দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা বিচাৰ আদালতে ২০১৬ চনৰ ৪ এপ্ৰিলৰ সিদ্ধান্তক একাষৰীয়া কৰি উক্ত আৰক্ষীকেইজনক সাত বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে (Encounter case of ten Sikhs)

ন্যায়াধীশ ৰমেশ সিনহা আৰু ন্যায়াধীশ সৰোজ যাদৱৰ যুটীয়া বিচাৰপীঠে অভিযুক্ত আৰক্ষী জোৱান দেৱেন্দ্ৰ পাণ্ডে আদিয়ে দাখিল কৰা আবেদনক আংশিকভাৱে অনুমোদন জনাই গৃহীত কৰে এই নিৰ্দেশ । আবেদনকাৰীৰ হৈ যুক্তি দিয়া হৈছিল যে এই এনকাউণ্টাৰত নিহত হোৱা বহুতৰে অপৰাধজনিত ইতিহাস দীৰ্ঘদিনীয়া । কোৱা হৈছিল যে কেৱল এয়াই নহয়, তেওঁ খালিস্তান লিবাৰেচন ফ্ৰণ্ট নামৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সদস্যও আছিল (Pilibhit sikhs encounter) ।

জানিব পৰা মতে, বলজিৎ সিং ওৰফে পাপ্পু, যশৱন্ত সিং, হৰমিন্দৰ সিং ওৰফে মিন্তা, সুৰজান সিং ওৰফে বিট্টু আৰু লখৱিন্দৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে হত্যা, ডকাইতি আৰু টাডা ইত্যাদি গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল ।

দোষী সাব্যস্ত হোৱা আৰক্ষীকেইজনৰ ভিতৰত ৰমেশ চন্দ্ৰ ভাৰতী, বীৰপাল সিং, নাথু সিং, সুগম চান্দ, কালেক্টৰ সিং, কুঁৱৰ পাল সিং, শ্যাম বাবু, বনোৱাৰী লাল, দিনেশ সিং, সুনীল কুমাৰ দীক্ষিত, অৰবিন্দ সিং, ৰাম নগিনা, বিজয় কুমাৰ সিং, উদয় পাল সিং, মুন্না খান, দুৰ্বিজয় সিং পিতৃ-মাতৃ টোডি লাল, গয়াৰাম, ৰেজিষ্টাৰ সিং, দুৰ্বিজয় সিং পিতৃ-মাতৃ ডিলাৰাম, হৰপাল সিং, ৰামচন্দ্ৰ সিং, ৰাজেন্দ্ৰ সিং, জ্ঞান গিৰি, লক্ষণ সিং, নাজিম খান, নাৰায়ণ দাস, কৃষ্ণবীৰ, কৰণ সিং, ৰাকেশ সিং , নেমচন্দ্ৰ, শমশ্বেৰ আহমেদ আৰু শৈলেন্দ্ৰ সিং বৰ্তমান কাৰাগাৰত আছে (Uttarr Pradesh encounter news)।

বাকী দেৱেন্দ্ৰ পাণ্ডে, মহম্মদ আনীছ, বীৰেন্দ্ৰ সিং, সাংসদ বিমল, আৰ কে ৰাঘৱ, সুৰজিৎ ​​সিং, ৰছিদ হুছেইন, চৈয়দ আলে ৰাজা ৰিজৱী, সত্যপাল সিং, হৰপাল সিং আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ জামিন লৈ বাহিৰত আছে । আদালতে তেওঁলোকক জিম্মাত লোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে । আবেদনৰ বিচাৰ চলি থকাৰ সময়ত তিনিজন আবেদকাৰী দুৰ্গাপাল, মহাবীৰ সিং আৰু বদন সিঙৰ মৃত্যু হৈছিল ।

কিন্তু এই মুহূৰ্তত আদালতে ১৭৯ পৃষ্ঠাৰ ৰায়দানত কয় যে, মৃতকৰ কিছুমানৰ কোনো অপৰাধজনিত ইতিহাস নাছিল । এনে পৰিস্থিতিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগতে নিৰীহকো হত্যা কৰাটো মানি ল’ব নোৱাৰি । আদালতে আৰু লক্ষ্য কৰিলে যে, এই গোচৰত আবেদনকাৰী আৰু মৃতকৰ মাজত কোনো শত্ৰুতা নাছিল । আবেদনকাৰীসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিল আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল আইন-শৃংখলা বজাই ৰখা ।

আদালতে কয় যে, এই গোচৰত আপীলকাৰীসকলে নিজৰ ক্ষমতা অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰাত কোনো সন্দেহ নাই যদিও তেওঁলোকে নিজৰ বৈধ আৰু প্ৰয়োজনীয় কৰ্তব্য পালন কৰা বুলি বিশ্বাস কৰিয়েই তেনে কৰিছিল । আদালতে কয় যে, এই পৰিস্থিতিত আবেদনকাৰীসকলক আই পি চিৰ ৩০২ নং ধাৰাত নহয়, কেৱল ৩০৪ নং ধাৰা ১ৰ অধীনতহে দোষী সাব্যস্ত কৰিব পৰা যাব ।



বিচাৰ বিভাগৰ মতে, ১৯৯১ চনৰ ১২ জুলাইত একাংশ শিখ তীৰ্থযাত্ৰী পিলিভীটৰ পৰা বাছত তীৰ্থযাত্ৰা কৰিবলৈ গৈছিল । এই বাছখনত শিশু-মহিলাও আছিল । এই বাছখন ৰখাই ১১ জন লোকক নমাই দিয়া হয় । ইয়াৰে পিলিভিটৰ ন্যোৰিয়া, বিলছান্দা আৰু পুৰনপুৰ থানা এলেকাৰ ধামেলা কুয়ান, ফাগুনিয়া ঘাট আৰু পট্টাভোজী অঞ্চলত এনকাউণ্টাৰ দেখুৱাই ১০ জনক হত্যা কৰা হয় ।

অভিযোগ অনুসৰি, ১১ নং ব্যক্তিজন এটি শিশু আছিল, যাৰ অৱস্থিতি এতিয়াও পোৱা নাই । আবেদনকাৰীৰ হৈ যুক্তি দিয়া হৈছিল যে, নিহত ১০ জনৰ ভিতৰত বলজিৎ সিং ওৰফে পাপ্পু, যশৱন্ত সিং ওৰফে ব্লিজি, হৰমিন্দৰ সিং ওৰফে মিন্টা আৰু সুৰজান সিং ওৰফে বিট্টু খালিস্তান লিবাৰেচন ফ্ৰণ্টৰ সন্ত্ৰাসবাদী । ইয়াৰ লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হত্যা, ডকাইতি, অপহৰণ আৰু আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ দৰে জঘন্য অপৰাধৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক: Woman constable viral video : কৰ্তব্যৰ সময়ত ৰীল ভিডিঅ' বনাই বিপদত মহিলা আৰক্ষী