নেশ্যনেল ডেস্ক, ১৬ জানুৱাৰী: ২০২২ বৰ্ষত পাকিস্তানত সংঘটিত হোৱা ২৬২টা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত মুঠ ৪১৯ জন লোক নিহত হৈছে (Terrorist attacks in Pakistan in Last year) ৷ ইছলামবাদস্থিত থিংক টেংক পাক ইনষ্টিটিউট ফৰ পিছ ষ্টাডিজৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য (Pak Institute for Peace Studies) ৷ পি আই পি এছৰ প্ৰতিবেদনত একেৰাহে দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে আক্ৰমণ বৃদ্ধি অব্যাহত থকাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰা হয় ৷

বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী বিদ্ৰোহী, ধৰ্মীয়ভাৱে অনুপ্ৰাণিত উগ্ৰপন্থী আৰু হিংসাত্মক সাম্প্ৰদায়িকতাকে ধৰি ২০২২ বৰ্ষত পাকিস্তানত মুঠ ২৬২ টা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল ৷ য’ত আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল ১৪ টা ৷ যিটো পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷ পাকিস্তানৰ নিৰাপত্তা প্ৰতিবেদন ২০২২ বৰ্ষৰ শীৰ্ষক বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত কয় যে ২০২১ চনত এনে আক্ৰমণত নিহত হোৱা লোকৰ ২৫ শতাংশৰ ভিতৰত আৰু আন ৭৩৪ জন লোক আহত হয় ৷

প্ৰতিবেদনখনত লগতে কোৱা হৈছে, "২০২২ চনত পাকিস্তানত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ ফলত হোৱা মুঠ মৃত্যু বা মৃত্যুৰ প্ৰায় আধা নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু আইন প্ৰৱৰ্তনকাৰী সংস্থাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত কেন্দ্ৰীভূত আছিল । সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিৰাপত্তা আৰু আইন প্ৰৱৰ্তনকাৰী সংস্থাৰ আন 234 জন কৰ্মীও আহত হৈছিল (419 people killed in Pakistan) ।"

তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তান(TTP), স্থানীয় তালিবান গোট যেনে হাফিজ গুল বাহাদুৰ গোট, ইছলামিক ষ্টেট-খোৰাচান (ISK) আৰু অন্যান্য একে ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুপ্ৰাণিত গোটসমূহে মুঠ 179 টা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল ৷ পূৰ্বৰ বছৰত আক্ৰমণৰ সংখ্যা ১২৮ টা আছিল, য'ত ২৫০ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ২৬২ জন লোক আহত হৈছিল ৷ পি.আই.পি.এছ. প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে এই তথ্য ৷

বিভিন্ন বেলুচ আৰু সিন্ধি জাতীয়তাবাদী বিদ্ৰোহী গোটে 79 টা আক্ৰমণ চলাইছিল ৷ 2021 চনত এনে ধৰণৰ 77 টা আক্ৰমণৰ ঘটনাত 97 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আন 259 জন লোক আহত হৈছিল । 2022 চনত দেশখনত সংঘটিত মুঠ 262 টা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ভিতৰত, প্ৰায় 169 টা, বা 64 শতাংশতকৈ অধিক, খাবৰুন প্ৰদেশ, পাক্ৱাত, খাবাৰ্ট প্ৰদেশত কেন্দ্ৰীভূত হৈছিল । এই পৰিসংখ্যাই ২০২১ বৰ্ষত সংঘটিত এনে আক্ৰমণকৈ ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱা বুলি থিংক টেংকৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে ৷

পি.আই.পি.এছ. প্ৰতিবেদনত কয় "বিভিন্ন বেলুচ আৰু সিন্ধী জাতীয়তাবাদী বিদ্ৰোহী গোটসমূহে বিগত বৰ্ষত ৭৯ টা আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল ৷ ২০২১ চনত এনে ধৰণৰ ৭৭টা আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছিল য'ত ৯৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আন ২৫৯ জন লোক আহত হৈছিল ।

২০২২ চনত দেশখনত সংঘটিত হোৱা মুঠ ২৬২টা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ভিতৰত ১৬৯টা, বা ৬৪ শতাংশতকৈ অধিক, খাইবাৰ পাখতুনখোৱা প্ৰদেশত কেন্দ্ৰীভূত আছিল ৷ তাৰ পিছত তাৰ আগৰ বছৰত প্ৰদেশখনত সংঘটিত হোৱা এনে আক্ৰমণৰ পৰা ৫২ শতাংশ বৃদ্ধিৰ সংখ্যাও প্ৰকাশ পাইছে প্ৰতিবেদনত ।

খাইবাৰ পাখতুনখোৱাৰ পৰা ৰিপ'ৰ্ট কৰা অনুসৰি আক্ৰমণত ২৯৪ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আন ৩৯৩ জন লোক আহত হৈছিল ৷ পাকিস্তানৰ থিংক টেংকৰ মতে, বেলুচিস্তানে ২০২২ চনত খাইবাৰ পাখতুনখোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল । বেলুচ বিদ্ৰোহী আৰু ধৰ্মীয়ভাৱে অনুপ্ৰাণিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনে ২০২২ বৰ্ষত প্ৰদেশখনত ৭৯ টা আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ বিপৰীতে পূৰ্বৰ বছৰত ৮১ টা আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল, য’ত ১০৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ২৭১ জন লোক আহত হৈছিল ।

