নেচনেল ডেস্ক, 15 জুলাই: জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ জিলাৰ চুৰানকোট অঞ্চলত পুৱা সংঘটিত হয় এক গুলিচালনাৰ ঘটনা (Firing incident inside army camp at Surankote town in J&K) ৷ অঞ্চলটোৰ এটা সেনা শিবিৰত সংঘটিত হয় উক্ত গুলীচালনাৰ ঘটনা ৷ চৰকাৰী সূত্ৰত প্ৰকাশ অনুসৰি (Official sources said), গুলীচালনাত আহত হৈছে চাৰিজন সেনা জোৱান (4 army personals injured during firing incident) ৷

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি পুৱাৰ ভাগত চুৰানকোট চহৰৰ সেনা শিবিৰৰ ভিতৰত সংঘটিত হয় এই গুলীচালনাৰ ঘটনাটো । গুলীচালনাৰ ফলত চাৰিজন সেনা জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খৱৰ পোৱা গৈছে ৷ চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে, গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

ইফালে এজন আৰক্ষী বিষয়াই জনাই যে, তেওঁলোকে অধিক তথ্যৰ বাবে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ অনুসন্ধানৰ স্বাৰ্থত এই বিষয়টোক লৈ একো মন্তব্য কৰিব নোৱাৰে । ইতিমধ্যেই ঘটনাটোৰ পাছতেই জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী আৰু সেনা বিষয়া উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত (Senior police and army officials have rushed to the spot) ৷

