নিউজ ডেস্ক, ১২ ফেব্ৰুৱাৰী : ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিক বিদেশত আবদ্ধ হোৱাৰ ঘটনা এটা পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আহিছে (migrated labour of Jharkahnd stranded in foreign) । এইবাৰ ঝাৰখণ্ডৰ 36 জন প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিক তাজাকিস্তানত আবদ্ধ হৈ আছে । আনহাতে, এই শ্ৰমিকসকলক কোম্পানীটোৱে তেওঁলোকৰ কামৰ বিনিময়ত পাবলগা চাৰি মাহৰ মজুৰি প্ৰদান নকৰাৰো অভিযোগ উঠিছে । যাৰ ফলত শ্ৰমিকসকলৰ মাজত খোৱা-লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে । লগতে শ্ৰমিকসকলে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু চৰকাৰক ঘৰলৈ উভতি অহাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু তেওঁলোকৰ বকেয়া মজুৰি পৰিশোধ কৰিবলৈও দাবী জনাইছে (Jharkhand Labourer Stranded in Tajikistan) ।

উল্লেখ্য যে, তাজাকিস্তানত ঝাৰখণ্ডৰ গিৰিদিহ, বোকাৰো, হাজাৰিবাগ আৰু ধানবাদ জিলাৰ বিভিন্ন খণ্ডৰ ৩৬ জন প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছে । তাত আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলে প্ৰকাশ কৰা মতে, যিটো কোম্পানীত তেওঁলোকে কাম কৰি আছিল সেই কোম্পানীটোৱে চাৰি মাহৰ তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য মজুৰিও দিয়া নাই । ফলত ধনৰ অভাৱত শ্ৰমিকসকল খাদ্যৰ বাবে ব্যাকুল হৈ পৰিবলগা হৈছে (migrated labour of India in foreign country) ।

ইফালে প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিকৰ স্বাৰ্থত কাম কৰা চিকন্দৰ আলীয়ে এই আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক সহায় কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে । তেওঁ কয় যে নিযুক্তিৰ অভাৱৰ বাবে ঝাৰখণ্ডৰ কোনো নহয় কোনো ঠাইৰ পৰা প্ৰতিদিনে এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । মানুহে জীৱিকাৰ সন্ধানত বিদেশলৈ যায় । য'ত তেওঁলোকে অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয় । এনে পৰিস্থিতিত শ্ৰমিকসকলে অতি কষ্টেৰেহে স্বদেশলৈ ঘূৰি আহিবলৈ সক্ষম হয় । এনে পৰিস্থিতিত চৰকাৰে শ্ৰমিকৰ প্ৰব্ৰজন বন্ধ কৰিবলৈ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব (stranded labour in Tajikistan appeal for rescue) ।

উল্লেখ্য, আবদ্ধ হৈ থকা এই শ্ৰমিকসকল হৈছে গিৰিদিহ জিলাৰ গোগোদাৰ খণ্ডৰ অন্তৰ্গত টুকটুক্কোৰ খিৰোধৰ মাহাতো, নাগেশ্বৰ চৌধুৰী, ৰামদেৱ মাহাতো, অৰাৰ সুখদেৱ মাহাতো, সন্তোষ কুমাৰ, মহুৰিৰ গোবৰ্ধন মাহাতো, ধীব্ৰাৰ জাগৰনাথ মাহাতো, পাৰ্থপুৰৰ গণেশ মাহাতো, ঘাগৰাৰ কৈলাশ মাহাতো, দুমাৰ্চি খণ্ডৰ দুমাৰ্চ আৰু পিপ্মৰাদি খণ্ডৰ দুমাৰ্চি।

আনহাতে, হাজৰিবাগ জিলাৰ বিষ্ণুগড় খণ্ডৰ অন্তৰ্গত গোবিন্দপুৰৰ চেৱতন্দৰ ঝাৰিলাল মাহাতো, নাগীৰ মহেন্দ্ৰ মাহাতো, কাৰগালোৰ শিৱশংকৰ চাও, চাৰুকুদাৰৰ টুকামান মাহাতো, নাগেশ্বৰ মাহাতো, কেন্দুবাদীৰ ডেগ্লাল গাঞ্জু, বালকাকাকাৰ দৰ্শন মাহাতো, উচাগাহনাৰ প্ৰকাশ মাহাতো, খাৰ্ণাৰ সুৰেশ মাহাতো, দগ্লাল মাহাতো, চিৰাইৰ মহেশ মাহাতো, চিৰাইৰ মহেশ মাহাতো, চিৰাইৰ মাহাতো ।

ইয়াৰ উপৰি তাতিঝাৰিয়া খণ্ডৰ অন্তৰ্গত হুলমীৰ দৌলত মাহাতো, লালমান মাহাতো, বোকাৰো জিলাৰ গোমিয়ান খণ্ডৰ অন্তৰ্গত হুৰলুঙৰ নাৰায়ণ মাহাতো, বালেশ্বৰ মাহাতো, কদমাৰ দশৰথ মাহাতো, কাৰ্তাৱাৰীৰ প্ৰকাশ মাহাতো, ধনবাদ জিলাৰ টপচাঞ্চি খণ্ডৰ অন্তৰ্গত মাণ্টণ্ডৰ দীনেশ কুমাৰ মাহাতো তাজাকিস্তানত আবদ্ধ হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক: Criminals shot two policemen : অপৰাধীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰক্ষীয়ে