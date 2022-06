নিউজ ডেস্ক : মধ্যপ্ৰদেশত আৰক্ষী-নক্সাল উগ্ৰপন্থীৰ মাজত সংঘৰ্ষত নিহত ৩ নক্সালবাদী (3 Naxals gunned down in Madhya Pradesh)। নিহতকেইজনৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনাটো সংঘটিত হয় মধ্যপ্ৰদেশৰ বালাঘাট জিলাৰ কোডলা গাঁৱত (Madhya Pradesh’s Balaghat district)।

মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে (Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan shared this information)। নিজৰ টুইটত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "নিহত নক্সাল উগ্ৰপন্থীকেইটাৰ এজন হৈছে নাগেশ । নাগেশ মাণ্ডলিক সমিতিৰ সদস্য আছিল । নাগেশক ধৰাৰ বিনিময়ত ১৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল । আন দুজনৰ এজন হৈছে আঞ্চলিক কমাণ্ডাৰ মনোজ আৰু আনগৰাকী মহিলা ৰামে । দুয়োকে ধৰাৰ বিনিময়ত ৮ লাখকৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল (killed Naxals are Nagesh, Manoj and Rame)।"

আনহাতে, নিহত নক্সাল উগ্ৰপন্থীকেইটাৰ পৰা AK 47, .303 ৰাইফল আৰু 12 bore বন্দুক উদ্ধাৰ কৰা বুলিও তেওঁ লগতে জনায় । চৌহানে আৰক্ষী বিষয়াসকলক তেওঁলোকৰ বীৰত্বৰ বাবে প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক পদোন্নতি আৰু বীৰত্ব বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও জনাইছে (promotion and gallantry award will be given)।

"নিজৰ জীৱনক তুচ্চ কৰি নক্সালবাদীকেইটাক হত্যা কৰা আৰক্ষীকেইজনক পদোন্নতি আৰু বীৰত্ব বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব । মই আপোনালোকৰ একাগ্ৰতা আৰু সাহসক প্ৰশংসা কৰিছোঁ । মধ্যপ্ৰদেশ আপোনালোকৰ দৰে নায়কসকলক লৈ গৌৰৱান্বিত।" তেওঁ আন এটা টুইটত এনেদৰে কয় ।

এনকাউণ্টাৰটো সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰি তেওঁ লগতে কয়, "এই কাৰ্যৰ নেতৃত্ব দিছিল বালাঘাটৰ এএছপিয়ে (ASP Balaghhat)। তেওঁৰ সৈতে উপস্থিত আছিল, হক ফ'ৰ্চ (Hawk Force) আৰু মধ্য প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ জোৱানসকলো (Madhya Pradesh Police personnel)। এছপি বালাঘাট (SP Balaghat), আইজি বালাঘাট ৰেঞ্জ (IG Balaghat Range) আৰু চিঅ' হক ফৰ্চে (CO Hawk Force) সমগ্ৰ অভিযানটোৰ নিৰ্দেশনা দিয়ো ।" তেওঁৰ লগতে সতৰ্কবাণী, "মধ্য প্ৰদেশৰ শান্তি বিঘ্নিত কৰিবলৈ কাকো অনুমতি দিয়া নহয়, সেয়া লাগিলে নক্সালবাদীয়ে হওক বা আন কোনো অপৰাধী ।"

"মধ্য প্ৰদেশ শান্তিৰ দ্বীপ (Madhya Pradesh is an island of peace) আৰু কাকো ইয়াৰ শান্তি বিঘ্নিত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহয় । সেয়া নক্সালবাদীয়ে হওক বা কোনো অপৰাধী। আমাৰ চৰকাৰ ভাল মানুহৰ বাবে ফুলতকৈ কোমল আৰু দুষ্টসকলৰ বাবে বজ্ৰতকৈও অধিক কঠোৰ ।" তেওঁ লগতে কয় ।

লগতে পঢ়ক :কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত 2 সন্ত্ৰাসবাদী