আগৰতলা,২৫ মাৰ্চ : ত্ৰিপুৰাৰ সীমান্ত বজাৰ বা সীমান্ত হাটৰ (Border Haat) কথা আপুনি নিশ্চয় জানে । ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে ত্ৰিপুৰাৰ সীমান্ত অঞ্চলত এই ধৰণৰ সীমান্ত বজাৰ স্থাপন কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত তেনে দুখন বজাৰ চলি আছে (Two border haat are operational in Tripura)।

ইয়াৰ মাজতে আন এক সুখবৰ । অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যখনত আৰু তিনিখন সীমান্ত বজাৰ স্থাপন কৰা হ'ব (3 border haats will be set up in Tripura)। চলিত বিধানসভা অধিৱেশনত এই কথা ঘোষণা কৰে উদ্যোগ মন্ত্ৰী মনোজ কান্তি দেৱে । চিপিআই(এম)ৰ বিধায়ক নিৰ্মল বিশ্বাসৰ এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে ত্ৰিপুৰাৰ চেপাহিজালা জিলাৰ অন্তৰ্গত কমলাসাগৰত আৰু দক্ষিণ জিলাৰ শ্ৰীনগৰত আছে দুখন সীমান্ত বজাৰ । ইয়াৰ উপৰিও কমলপুৰ-কুৰমাহঘাট, উত্তৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ৰাঘনাত আৰু খোৱাই মহকুমাৰ বেলচেৰাত আন তিনিখন সীমান্ত বজাৰ স্থাপন কৰা হ'ব ।

ইয়াৰে কমলপুৰ-কুৰমাহঘাট সীমান্ত বজাৰৰ আধাৰশিলা ইতিমধ্যে ২০২২ চনৰ ৩ ফেব্ৰুৱাৰীত স্থাপন কৰা হৈছে । লগতে উত্তৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ৰাঘনাত সীমান্ত বজাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰো প্ৰস্তুতি চলি আছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে খোৱাই মহকুমাৰ বেলচেৰাত আন এখন সীমান্ত বজাৰ স্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰি আছে । তেওঁ জানিবলৈ দিয়া মতে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে খোৱাই মহকুমা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে বাংলাদেশ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে যাতে খোৱাই আৰু হাবিগঞ্জৰ যুটীয়া প্ৰশাসনিক দলে নতুনকৈ হ'বলগীয়া সেই বজাৰৰ স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ত্ৰিপুৰাৰ অক্ষ্যা শ্ৰীলৈ নীতি আয়োগৰ বিশেষ সন্মান