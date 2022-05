নেশ্যনেল ডেস্ক, ২০ মে' : কংগ্ৰেছ নেতা নৱজ্যোৎ সিং সিদ্ধুৰ সন্মুখত আন এক বিপদ । ৩৪ বছৰ পুৰণি এক গোচৰত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক ১ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ (Navjot Singh Sidhu sentenced to one year rigorous imprisonment)। দেশজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ ।

উল্লেখ্য যে ১৯৮৮ চনৰ ৰোড ৰেজ গোচৰৰ (1988 road rage case) অন্যতম অভিযুক্ত আছিল নৱজ্যোৎ সিং সিদ্ধু । প্ৰায় ৩৪ বছৰৰ পাছত এই গোচৰৰ শুনানিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক বিচাৰপীঠে নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই শাস্তি ঘোষণা কৰে (Navjot Singh Sidhu sentenced in an old case)। শাস্তি ঘোষণাৰ পাছতে শুকুৰবাৰে সিদ্ধুৰ অধিবক্তা কাষ চাপে আদালতৰ । আত্মসমৰ্পণৰ বাবে কেইসপ্তাহমানৰ সময় বিচাৰিছে নেতাগৰাকীৰ অধিবক্তাই (Sidhu seeks time in SC to surrender)।

সিদ্ধুৰ হৈ উপস্থিত থকা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এ এম সিংভিয়ে ন্যায়াধীশ এ এম খানৱিলকাৰৰ নেতৃত্বৰ এখন বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত বিষয়টো উত্থাপন কৰে আৰু কয় যে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কেইসপ্তাহমানৰ প্ৰয়োজন । তেওঁ অৱশ্যে সোনকালেই আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি সিংভিয়ে বিচাৰপীঠক জনায় । সিদ্ধুৰ চিকিৎসাজনিত বিষয়বোৰ অধিবক্তাই উল্লেখ কৰে ।

ন্যায়াধীশ জে বি পাৰ্দিৱালাক লৈ গঠিত বিচাৰপীঠে সিংভিক কয় যে বিষয়টোৰ ৰায় এখন বিশেষ বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিছিল । লগতে বিষয়টো মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিবলৈ অধিবক্তাক পৰামৰ্শ দিয়ে । সিদ্ধুৰ অধিবক্তাইও কয় যে তেওঁ মুখ্য ন্যায়ধীশৰ সন্মুখত বিষয়টো উত্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ।

