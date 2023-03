নিউজ ডেস্ক, ১৫ মাৰ্চ : কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা ৰাজ্যমন্ত্ৰী সুভাষ সৰকাৰৰ (Union Minister of State for Education Subhas Sarkar) ৰাজ্যসভাত এক লিখিত উত্তৰ অনুসৰি, দুবছৰৰ ব্যৱধানৰ পিচত ২০২২ চনত আইআইটি (IIT), এনআইটি (NIT) আৰু আইআইএমৰ (IIM) দৰে প্ৰধান শিক্ষানুষ্ঠানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যাৰ সংখ্যা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে ২০২২ চনত এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আত্মহত্যাৰ সংখ্যা ২০১৯ চনৰ সংখ্যাৰ সমান আছিল । মুঠ ১৬ জন শিক্ষাৰ্থীয়ে আত্মহত্যা কৰে । ইয়াৰে ভিতৰত আঠজন আইআইটিৰ, সাতজন এনআইটিৰ আৰু এজন আইআইএমৰ আছিল (16 students suicide in 2022) ।

উচ্চ সদনত উপস্থাপন কৰা তথ্যই দেখুৱাইছে যে ২০২০ চনত মাত্ৰ পাঁচটা আৰু ২০২১ চনত সাতটা আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত অনিয়মীয়া শ্ৰেণীবোৰে এই সংখ্যা হ্ৰাস কৰাত অৰিহণা যোগাব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । কিয়নো সেই সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে অধিক সময় ঘৰতে কটাইছিল । তথাপিও এই মুখ্য প্ৰতিষ্ঠানবোৰত আত্মহত্যাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটো চিন্তাৰ কাৰণ বুলি উল্লেখ কৰি চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰাথমিক কাৰণ হিচাপে শৈক্ষিক চাপ, পাৰিবাৰিক সমস্যা, ব্যক্তিগত কাৰণ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ সমস্যাবোৰৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি (National Education Policy, NEP) ২০২০-ত প্ৰতিষ্ঠানবোৰত চাপ আৰু আৱেগিক সাল-সলনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ প্ৰণালীৰ ব্যৱস্থা আছে । NEP-ত ক্ৰীড়া, সংস্কৃতি/কলা ক্লাৱ, ইকো-ক্লাৱ, কাৰ্যকলাপ ক্লাৱ, সমাজসেৱা প্ৰকল্প আদিত শিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণৰ সুযোগৰ ব্যৱস্থাও অন্তৰ্ভুক্ত আছে । NEP-ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সৰ্বভাৰতীয় কাৰিকৰী শিক্ষা পৰিষদে (All India Council for Technical Education, AICTE) ভাষাৰ প্ৰাচীৰ দূৰ কৰিবলৈ আৰু বুজাবুজি আৰু শিক্ষণ-শিকনৰ ফলাফল উন্নত কৰাৰ বাবে ১২ টা নিৰ্দিষ্ট আঞ্চলিক ভাষালৈ কাৰিকৰী কিতাপ অনুবাদ কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ।

বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে (University Grants Commission, UGC) সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰস্তুত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ ৰণনীতি প্ৰচাৰ কৰিছে । মন্ত্ৰালয়ে শৈক্ষিক চাপ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । যাৰ ভিতৰত আছে সহকৰ্মী-সহায়ক শিক্ষা, আঞ্চলিক ভাষাত কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰৱৰ্তন কৰা আৰু মনোদৰ্পণ উদ্যোগ, যিয়ে কোভিড মহামাৰী আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মানসিক আৰু আৱেগিক সুস্থতাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থী, শিক্ষক আৰু পৰিয়ালক মানসিক সমৰ্থন প্ৰদান কৰে ।

দেশৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহেও এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । যেনে সুখ আৰু সুস্থতাৰ ওপৰত কৰ্মশালা/চেমিনাৰ অনুষ্ঠিত কৰা, নিয়মীয়া যোগ অধিবেশন, অন্তৰ্ভুক্তি কাৰ্যসূচী আৰু পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত কাৰ্যকলাপ, প্ৰতি ১০ জন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এজন ফেকাল্টি উপদেষ্টা নিয়োগ কৰা আৰু সামগ্ৰিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ আৰু দুখদায়ক শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে শিক্ষাৰ্থী পৰামৰ্শদাতা নিয়োগ কৰা । শিক্ষাৰ্থী, ৱাৰ্ডেন আৰু তত্ত্বাৱধায়কসকলকো তেওঁলোকৰ সহপাঠীসকলৰ হতাশাৰ লক্ষণবোৰৰ প্ৰতি সংবেদনশীল কৰা হয় আৰু সময়মতে নিদানিক পৰামৰ্শৰ বাবে এই চিহ্নবোৰ কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ বাবে উৎসাহিত কৰা হয় ।

পৰিশেষত, আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আত্মহত্যাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি এক চিন্তাৰ কাৰণ হৈছে আৰু চৰকাৰ আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ সক্ৰিয় পদক্ষেপ ল'ব লাগিব । এনইপি ২০২০-এ পৰামৰ্শ আৰু চাপ হ্ৰাসৰ বাবে এক আন্তঃগাঁথনি প্ৰদান কৰে আৰু স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে এক ৰাষ্ট্ৰীয় আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ ৰণনীতি বিকশিত কৰিছে (National Suicide Prevention Strategy) । প্ৰধান শিক্ষানুষ্ঠানসমূহেও এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । যাৰ ভিতৰত আছে শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰামৰ্শ আৰু মানসিক সমৰ্থন প্ৰদান কৰা, সুস্থতা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু শিক্ষাৰ্থী পৰামৰ্শদাতা নিয়োগ কৰা ।

