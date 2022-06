নিউজ ডেস্ক, ২৫ জুন : সদ্য সমাপ্ত ত্ৰিপুৰা বিধানসভাৰ উপ-নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী অপৰাধৰ চেষ্টাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত প্ৰতিৰোধমূলক ধাৰাৰ অধীনত (preventive sections for attempted electoral offenses) ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে আগৰতলাত ১৬ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Tripura Police arrested 16 persons in Agartala) । এক প্ৰেছ বিবৃতিত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে কয় যে ৬-আগৰতলা আৰু ৮-টাউন বৰডোৱালি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কেইখনমান ঠাইত ভোটাৰসকলক ভয় দেখুওৱাৰ (intimidation to voters) উপৰি ছুৰিকাঘাতৰ ঘটনা আদিও সংঘটিত হয় ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ৰাজ্যখনত ভোটদান মুঠতে শান্তিপূৰ্ণ আছিল । "নিৰ্বাচনী অপৰাধৰ চেষ্টাত (attempted electoral offenses) জড়িত থকাৰ বাবে প্ৰতিৰোধমূলক ধাৰাৰ অধীনত আগৰতলাত মুঠ ১৬ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় (16 persons have been arrested at Agartala) । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰিজাইডিং বিষয়া বা ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ (Presiding Officer or Returning Officer) দ্বাৰা কোনো অভিযোগ দাখিল কৰা হোৱা নাই । সামাজিক মাধ্যমত (social media) সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসহ বৃদ্ধ লোকসকলৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক চক্ৰৰ দ্বাৰা অত্যাচাৰৰ (political rowdies upon aged persons) কেইটামান উদাহৰণ লক্ষ্য কৰা হৈছে । কিন্তু নিৰ্দিষ্ট তদন্ত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে (police) এই সন্দৰ্ভত কাৰো পৰা কোনো অভিযোগ লাভ কৰা নাই ।" বিবৃতিটোত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে লগতে কয় যে নিৰ্বাচনৰ পিছত এতিয়ালৈকে কোনো হিংসা বা ভাবুকিৰ প্ৰতিবেদন পোৱা হোৱা নাই আৰু ৰাজ্যখনত শান্তি আৰু শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে আৰক্ষীৰ টহল (police patrolling) আৰু ভ্ৰাম্যমাণ অভিযান অব্যাহত আছে ৷ আনহাতে, নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা ২২১ টা ভোটকেন্দ্ৰত (polling stations) দীঘলীয়া শাৰী লক্ষ্য কৰাৰ লগতে ভোটদানো যথেষ্ট বেছি আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰে ৷

ঘটনাসন্দৰ্ভত অধিক বিৱৰণ দি আৰক্ষীয়ে কয় যে আগৰতলাৰ এনচিচি আৰক্ষী থানাৰ (NCC Police station in Agartala) অধীনত পুৱা প্ৰায় ৯ বজাত সংঘটিত এটা ঘটনাত ৬-আগৰতলা বিধানসভা সমষ্টিৰ (6-Agartala Assembly Constituency) অন্তৰ্গত কুঞ্জবান কল'নিৰ সমীৰ সাহা নামৰ এজন ভোটাৰক ৪ জন দুৰ্বৃত্তই তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বাধা প্ৰদান কৰে আৰু এজন দুৰ্বৃত্তই তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰি কাগজ কাটাৰেৰে আঘাত কৰে ।

"তেওঁ পেট আৰু সোঁহাতৰ কিলাকুটিত আঘাত পায় আৰু বৰ্তমান আগৰতলা চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু জিবি পণ্ট চিকিৎসালয় ট্ৰমা চেণ্টাৰত (Agartala GMC & GB Pant hospital Trauma centre) চিকিৎসাধীন হৈ আছে । তেওঁ এজন আৰক্ষীৰ লোক আৰু ঘৰত ছুটি কটাই আছে । এই সন্দৰ্ভত এটা নিৰ্দিষ্ট গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু চিনাক্তকৰণৰ পিছত দুৰ্বৃত্তসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।" ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে কয় (Tripura Police) ।

