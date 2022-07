নিউজ ডেস্ক, ২০ জুলাই : মঙলবাৰে সংসদত কিছুমান নতুন সামগ্ৰীৰ ওপৰত জিএছটি আৰোপ কৰা আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয় সন্দৰ্ভত বিৰোধী সদস্যসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (opposition members protests over imposition of GST) । যাৰ বাবে লোকসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা স্থগিত ৰাখিবলগা হয় । বিশেষকৈ পূৰ্বতে পেকিং কৰা খাদ্য সামগ্ৰী যেনে চাউল, ময়দা আৰু দৈৰ ওপৰত 5% জিএছটি আৰোপ কৰাক লৈ সৰৱ হয় বিৰোধী । এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে এইটো আচলতে যোৱা মাহত জিএছটি পৰিষদে গ্ৰহণ কৰা এক সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত (unanimous decision of GST Council), যিটো আনকি অ-বিজেপিশাসিত ৰাজ্যসমূহতো আছে ।

খোলাকৈ বিক্ৰী কৰা ১৪টা সামগ্ৰীত কোনো জিএছটি নাই

সীতাৰমণে লগতে কয় যে পৰিষদে নিৰ্দিষ্ট খাদ্য সামগ্ৰী যেনে মাহজাতীয় শস্য, আটা আদিৰ ওপৰত জিএছটি আৰোপ কৰাৰ পদ্ধতি পুনৰ বিবেচনা কৰিব । তেওঁ কয় যে মাহজাতীয় শস্য/দাইল, ঘেঁহু, ৰাই, ওটচ, মাকৈ, চাউল, আটা/ময়দা, চুজি/ৰাৱা, বেচন, ফুলা চাউল, দৈ/লাচীকে ধৰি কিছুমান সামগ্ৰী খোলাকৈ আৰু পূৰ্বতে পেক নকৰিলে বা পূৰ্বতে লেবেলিং নকৰাকৈ বিক্ৰী কৰিলে কোনো জিএছটি আৰোপ কৰা নহ'ব (14 items sold loose no GST) ।

কেইটামান টুইটত বিত্ত মন্ত্ৰীয়ে কয় (Finance Minister tweets on GST), "শেহতীয়াকৈ জিএছটি পৰিষদে ইয়াৰ ৪৭ সংখ্যক বৈঠকত (47th meeting of GST Council) মাহজাতীয় শস্য, খাদ্যশস্য, ময়দা আদিৰ দৰে নিৰ্দিষ্ট খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত জিএছটি আৰোপ কৰাৰ পদ্ধতি পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে (GST on pulses cereals flour etc) । এই বিষয়ে বহুতো ভুল ধাৰণা বিয়পি পৰিছে । ইয়াত তথ্যবোৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এক সূত্ৰ দিয়া হৈছে ।" এইবুলি তেওঁ নিৰ্দিষ্ট খাদ্যসামগ্ৰীৰ কথা টুইটটোত উল্লেখ কৰিছে ।

আন এটা টুইটত তেওঁ লিখিছে, "এনে ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰ আৰোপ কৰা হৈছে নেকি? নহয়। ৰাজ্যসমূহে জিএছটিৰ পূৰ্বৰ ব্যৱস্থাত খাদ্যশস্যৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি আছিল । কেৱল পঞ্জাবে ক্ৰয় কৰযোগে খাদ্যশস্যৰ ওপৰত 2,000 কোটি টকাৰো অধিক সংগ্ৰহ কৰিছিল । উত্তৰ প্ৰদেশে 700 কোটি কা সংগ্ৰহ কৰিছে ।"

"এই কথা বিবেচনা কৰি, যেতিয়া জিএছটি আৰম্ভ কৰা হৈছিল, ব্ৰেণ্ডেড খাদ্যশস্য, মাহজাতীয় শস্য, ময়দাত 5% জিএছটি হাৰ প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল । পিছত ইয়াক কেৱল এনে সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰিবলৈ সংশোধন কৰা হৈছিল যিবোৰ পঞ্জীভুক্ত ব্ৰেণ্ড বা ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত বিক্ৰী কৰা হৈছিল । যাৰ ওপৰত প্ৰয়োগযোগ্য অধিকাৰ যোগানকৰ্তাই পূৰ্বানুমান কৰা নাছিল । অৱশ্যে অতি সোনকালেই প্ৰতিষ্ঠিত নিৰ্মাতা আৰু ব্ৰেণ্ডৰ মালিকসকলৰ দ্বাৰা এই ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক অপব্যৱহাৰ দেখা যায় আৰু লাহে লাহে এই সামগ্ৰীবোৰৰ পৰা জিএছটি ৰাজহ যথেষ্ট হ্ৰাস পায় ।" বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু কয়, "ৰাজস্থান, পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, মহাৰাষ্ট্ৰ, হাৰিয়ানা আৰু গুজৰাটৰ বিষয়াসকলক লৈ গঠিত ফিটমেণ্ট কমিটিয়েও (Fitment Committee) কেইবাখনো বৈঠকত এই বিষয়টো পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু অপব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ পদ্ধতি সলনি কৰাৰ বাবে ইয়াৰ পৰামৰ্শ দিছিল । এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিএছটি পৰিষদে ইয়াৰ ৪৭ সংখ্যক বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । 18 জুলাই, 2022 তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 2-3 টা সামগ্ৰীৰ বাহিৰে জিএছটিৰ স্তৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ কেৱল এই সামগ্ৰীবোৰৰ ওপৰত জিএছটি আৰোপ কৰাৰ পদ্ধতি সলনি কৰা হৈছিল ।

আইনী মেট্ৰ'লজী আইনৰ (Legal Metrology Act) ব্যৱস্থাসমূহক আকৰ্ষিত কৰি 'পূৰ্বতে পেকেজ কৰা আৰু লেবেলযুক্ত' সামগ্ৰীত যোগান ধৰাৰ সময়ত এই সামগ্ৰীৰ ওপৰত জিএছটি প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।উদাহৰণ স্বৰূপে, মাহজাতীয় শস্য, চাউল, ঘেঁহু আৰু ময়দা আদিৰ দৰে সামগ্ৰীবোৰত আগতে জিএছটি @ 5% আৰোপ কৰা হৈছিল যেতিয়া সেইবোৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰা হয় আৰু নিৰ্দিষ্ট পাত্ৰত পেকিং কৰা হয় । 18 জুলাইৰ পৰা এই সামগ্ৰীবোৰত 'পূৰ্বতে পেকেজ কৰা আৰু লেবেল লগোৱা' হ'লেহে জিএছটি আৰোপ হ'ব ।

"এইটোও মন কৰিব লাগিব যে তালিকাত উল্লেখ কৰা সামগ্ৰীবোৰ যেতিয়া খোলাকৈ বিক্ৰী কৰা হয় আৰু পূৰ্বতে পেকিং বা পূৰ্বতে লেবেলিং কৰা নহয় তাৰ ওপৰত কোনো জিএছটি আৰোপ নহয় । এইটো জিএছটি পৰিষদৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত আছিল । ২৮ জুন, ২০২২ তাৰিখে চণ্ডীগড়ত অনুষ্ঠিত ৪৭ সংখ্যক বৈঠকত হাৰ যুক্তিসঙ্গতকৰণৰ ওপৰত মন্ত্ৰীগোটে এই বিষয়টো উপস্থাপন কৰাৰ সময়ত সকলো ৰাজ্য জিএছটি পৰিষদত উপস্থিত আছিল ।" আন এক টুইটত বিত্ত মন্ত্ৰীয়ে ।

আনহাতে, বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অ-বিজেপিশাসিত ৰাজ্যসমূহকে ধৰি সকলো ৰাজ্যই যেনে পঞ্জাব, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান, তামিলনাডু, পশ্চিমবংগ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ, তেলেংগানা, কেৰালাই এই সিদ্ধান্তৰ সৈতে একমত হৈছে । জিএছটি পৰিষদৰ এই সিদ্ধান্ত আকৌ এবাৰ সহমতৰ দ্বাৰা উত্থাপন কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :Dollar vs Rupee : ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্যৰ সৰ্বকালৰ ৰেকৰ্ড পতন