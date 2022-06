নেশ্যনেল ডেস্ক,১ জুন : এসময়ত উগ্ৰপন্থীৰ ঘাটি বুলি পৰিচিত উত্তৰ-পূৱত সম্প্ৰতি সংগঠনসমূহৰ শক্তি দুৰ্বল হোৱা দেখা গৈছে । শেহতীয়াকৈ উত্তৰ-পূৱৰ বহু সংগঠনৰ সদস্যসকলে আত্মসমৰ্পণৰ জৰিয়তে মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে । চৰকাৰে বিভিন্ন সাহায্যৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিচৰা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যসকলক ।

মণিপুৰৰ তেনে এক নিষিদ্ধ সংগঠনৰ প্ৰায় ১৪ জনকৈ কেডাৰে এইবাৰ আত্মসমৰ্পণ কৰে (14 UTLA cadres surrender in Manipur)। মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ উপস্থিতিত ইউনাইটেড ট্ৰাইবেল লিবাৰেচন আৰ্মীৰ (UTLA) কেডাৰকেইজনে আত্মসমৰ্পণ কৰে (Manipur CM at homecoming ceremony of UTLA)। সংগঠনটোৰ অধ্যক্ষ টুথাং চিংচনকে ধৰি কেডাৰসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰে ।

মণিপুৰত অধ্যক্ষসহ ১৪ UTLA কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ

ইম্ফলৰ প্ৰথম মণিপুৰ ৰাইফলচ কমপ্লেক্সৰ বেঙ্কুৱেট হলত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত কেডাৰসকলে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম ত্যাগ কৰে । কেডাৰসকলে প্ৰদান কৰা বিভিন্ন অস্ত্ৰৰ ভিতৰত আছে ২ টা HK-৩৩ ৰাইফল, এটা A1 ৰাইফল, এটা A2 ৰাইফল, তিনিটা চিংগল বেৰেল ৰাইফল, তিনিটা সৰু অস্ত্ৰৰ লগতে এটা চীনা হেণ্ড গ্ৰেনেড, ১৮ টা জিলেটিন ষ্টিক, ১৮ টা ডিটোনেটৰ আৰু বহু গোলাবাৰুদ ।

অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে কয় যে চৰকাৰে অতি সোনকালে ৰাজ্য বিৰোধী কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা নাৰাখে । লগতে, সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ নেতাসকলক অতি শীঘ্ৰে অস্ত্ৰ ত্যাগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাবোৰৰ বাবে এক ৰাজনৈতিক সমাধান বিচাৰি উলিওৱা হ'ব ।

মন কৰিবলগীয়া যে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উগ্ৰপন্থীৰ আত্মসমৰ্পণ তথা পুনৰ্সংস্থাপন আঁচনিৰ অধীনত আত্মসমৰ্পণকাৰী কেডাৰসকলক প্ৰদান কৰা পুনৰ্সংস্থাপন সুবিধাৰ ভিতৰত আছে প্ৰতিগৰাকী আত্মসমৰ্পণকাৰীক ৪ লাখ টকাৰ এককালীন বিত্তীয় অনুদান । যি ধন তেওঁলোকৰ নামত ৩ বছৰৰ বাবে জমা হিচাপে বেংকত ৰাখিব লাগিব । ইয়াৰ উপৰিও, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে ৬০০০ টকাৰ মাহিলী বৃত্তি আৰু আত্মসমৰ্পণ কৰা অস্ত্ৰৰ বাবে ইনচেণ্টিভ অন্তৰ্ভুক্ত আছে । আত্মসমৰ্পণকাৰীসকলে তিনি বছৰৰ বাবে পুনৰ্সংস্থাপন শিবিৰতে থাকিব লাগিব ।

লগতে পঢ়ক :ত্ৰিপুৰাত ৫ জুনত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিব আত্মসমৰ্পণকাৰী উগ্ৰপন্থীয়ে