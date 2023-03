নেশ্যনেল ডেস্ক, 12 মাৰ্চ: দেশজুৰি দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে নাৰীজনিত অপৰাধ ৷ নাৰীয়ে নাৰীৰ শত্ৰু... এই আপ্তবাক্যাশাৰী পুনৰ যেন প্ৰমাণিত হ’ল (Murder of girl child in Ara)৷ বিহাৰৰ আৰাহ জিলাত বান্ধৱীয়ে এগৰাকী নাবালিকাক নিজ ঘৰলৈ মাতি নৃশংসভাৱে অত্যাচাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Brutal Murder of 12 year old girl) ৷

ঘটনা অনুসৰি যোৱা 5 মাৰ্চত আৰাহ জিলাৰ তিয়াৰ গাঁৱৰ এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰী প্ৰতিদিনাৰ দৰে পুৱা বিদ্যালয়লৈ ওলাই গৈছিল (Murder case in Bihar) ৷ কিন্তু বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘূৰি অহা নাছিল কিশোৰীগৰাকী ৷ কিশোৰীগৰাকী ঘৰলৈ উভতি নহা দেখি ঘৰখনত হুৱাদুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ লগে লগে পৰিয়ালৰ লোকে কিশোৰীগৰাকী অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়তো খবৰ কৰে যদিও কিশোৰীগৰাকীৰ কথা কোনো ক’ব নোৱাৰিলে ৷

তাৰ পিচতে কিশোৰীগৰাকীৰ এগৰাকী বান্ধৱীয়ে কোৱা অনুসৰি বিদ্যালয় ছুটী হোৱাৰ পিচত কিশোৰীগৰাকী এগৰাকী বান্ধৱীৰ লগত তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছিল ৷ এই কথা গম পোৱাৰ পিচতে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈ কিশোৰীগৰাকী আহিছিল নেকি সোধা প্ৰশ্নত একেমুখে নস্যাৎ কৰিছিল ৷

কিন্তু কিশোৰীগৰাকীৰ বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰৰ ভিতৰত হুলস্থূল হৈ থকাৰ শব্দ শুনি কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ সন্দেহ উপজে ৷ তেওঁলোকে বান্ধৱীৰ পৰিয়ালৰ কোনো কথাই নুশুনি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰৱেশ কৰি নিজ কন্যাক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে বিচাৰি বিচাৰি বান্ধৱীৰ ঘৰৰ চাদৰ ওপৰলৈ যাওঁতেই তাত থকা এটা সৰু কোঠাত দুৱাৰখন বাহিৰৰ পৰা মাৰি থোৱা দেখে ৷ তেওঁলোকে দেৰি নকৰি দুৱাৰখন খোলাৰ লগে লগেই কিশোৰীগৰাকীক অজ্ঞান অৱস্থাত কোঠাটোত উদ্ধাৰ কৰে ৷

কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে কোৱা অনুসৰি উদ্ধাৰ কৰা কিশোৰীগৰাকীৰ শৰীৰৰ কেইবাঠাইটো জ্বলা-পোৰাৰ চিন আছিল, তেওঁৰ ডিঙিত আঘাতৰ চিন পৰিলক্ষিত হৈছিল, কিশোৰীগৰাকীক সম্ভৱতঃ ডিঙি চেপি হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷ তেওঁৰ মুখখনো কেৰাচিন তেলেৰে জ্বলাই দিয়া হৈছিল ৷

এই ঘটনা দেখিয়েই কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰথমে বিহিয়াৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ লৈ যায় যদিও তেওঁক সেইদিনাই আৰাহ জিলাৰ সদৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । কিন্তু কিশোৰীগৰাকীৰ অৱস্থা অধিক অৱনতি হোৱাৰ বাবে একে নিশাই তেওঁক পাটনা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । অৱশেষত জীৱন মৃত্যুৰে সৈতে যুঁজি যুঁজি শনিবাৰে কিশোৰীগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷

কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিচতে মৃতকৰ পৰিয়ালে তিয়াৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত মৃতদেহটো কোলাত লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৷ মৃতকৰ পৰিয়ালে অভিযোগ উত্থাপন কৰা অনুসৰি স্থানীয় আৰক্ষী বিষয়াই এই ঘটনাৰ অভিযুক্তক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰাত সহায় কৰিছে ।

এই প্ৰতিবাদী ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাৰ পিচত জগদীশপুৰ উপ-বিভাগৰ ডিএছপি ৰাজীৱ চন্দ্ৰ সিং ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালক অভিযুক্তক সোনকালেই আটক কৰা হ’ব বুলি আশ্বাস দিয়ে ৷ মৃতকৰ পৰিয়ালে এজাহাৰখনত পাৰস গিৰি, দুৰ্গা দেৱী আৰু খুচী কুমাৰীৰ নাম উল্লেখ কৰিছে । ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে এই হত্যাকাণ্ডত এজন অচিনাক্ত যুৱকৰ ভূমিকা থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে । আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, হত্যাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ৷

