নেশ্যনেল ডেস্ক,১৮ মে' : গুজৰাটৰ মোৰবি জিলাৰ হালৱাদত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা (Tragic accident in Gujarat Halvad)। এটা নিমখ কাৰখানাৰ পকী দেৱাল খহি পৰাৰ ফলত ১২ জনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হয় (12 workers killed in wall collapse in Morbi)। খবৰ অনুসৰি নিমখ কাৰখানাটোৰ দেৱাল খহি পৰাৰ ফলত প্ৰায় ৩০ জন শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ পৰে । ইয়াৰে ১২ জন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (12 workers killed in salt factory accident)।

এক্সেভেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি মৃতদেহবোৰ মাটিৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অধিক শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে ।

দেৱাল খহি পৰাৰ ফলত ১২ জন শ্ৰমিকৰ অকাল মৃত্যু

জানিব পৰা মতে বুধবাৰে হালৱাদ জিআইডিচিত, সাগৰ চল্ট নামৰ কাৰখানাটোৰ দেৱাল খহি পৰে (Wall collapses in a salt factory in Morbi)। ঘটনাটোৰ লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, দেৱালৰ ওচৰতে নিমখৰ বস্তাবোৰ ৰখা হৈছিল । বস্তাবোৰৰ বোজা অধিক হোৱাৰ বাবেই দেৱালখন খহি পৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে দেৱালখনৰ পিছফালে নিমখৰ বস্তা পেকিং কৰা শ্ৰমিকসকলে কাম কৰি আছিল । সেই শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰতে দেৱালখন খহি পৰে । ইফালে দুৰ্ঘটনাটোৰ সময়ত বহু শ্ৰমিক দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ বাবে বাহিৰলৈ গৈছিল । অন্যথা আৰু অধিক শ্ৰমিক মৃত্যু হ'লহেঁতেন ।

