ETV Bharat / Videos

প্ৰিয় দাদাৰ ছবি চাই সহিব নোৱাৰিলে দুখ; অসুস্থ জুবিন গাৰ্গৰ ভাতৃসম অৰুণ গাৰ্গ - ZUBEEN GARG

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2025 at 7:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: যোৰহাটৰ ইলি চিনেমা হলত জুবিন গাৰ্গৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' উপভোগ কৰি হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে জুবিন গাৰ্গৰ ভাতৃসম অৰুণ গাৰ্গ । অসুস্থ অৰুণ গাৰ্গক কেইবাজনো শুভাংকাক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ জৰুৰীকালীন বিভাগত ভৰ্তি কৰায় ।  

অৱশ্যে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই । লগতে চিকিৎলায় চৌহদত সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক উপস্থিত হোৱা তথা অৰুণ গাৰ্গ বা হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ বক্তব্য গ্ৰহণতো কৰ্তপক্ষই বাৰণ কৰিছে ।

অৱশ্যে এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত যোৰহাট চিকিৎসক মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী চিকিৎসকে জনোৱা মতে, অৰুণ গাৰ্গ পেনিক এটেকৰ সমস্যাত ভূগিছে । অত্যধিক চিন্তা, অকলশৰীয়া অনুভৱ আৰু মনত দুখ পোৱা বাবে এনে সমস্যাত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে ।  

ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলৰ অধীনত অৰুণ গাৰ্গৰ চিকিৎসা চলি আছে । বতমান তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ যদিও নিশাটো চিকিৎসালয়তে ৰখা হ'ব পাৰে বুলিও তেওঁ ইংগিত দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :জুবিন অনুৰাগীৰ মহানুভৱতা; কৰ্মচাৰীক দেখুৱালে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'
লগতে পঢ়ক :'ৰৈ ৰৈ বিনালে' চাই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে দৰ্শকে বিচাৰিলে জুবিনৰ বাবে ন্যায়

যোৰহাট: যোৰহাটৰ ইলি চিনেমা হলত জুবিন গাৰ্গৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' উপভোগ কৰি হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে জুবিন গাৰ্গৰ ভাতৃসম অৰুণ গাৰ্গ । অসুস্থ অৰুণ গাৰ্গক কেইবাজনো শুভাংকাক্ষীয়ে ততাতৈয়াকৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ জৰুৰীকালীন বিভাগত ভৰ্তি কৰায় ।  

অৱশ্যে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই । লগতে চিকিৎলায় চৌহদত সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক উপস্থিত হোৱা তথা অৰুণ গাৰ্গ বা হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ বক্তব্য গ্ৰহণতো কৰ্তপক্ষই বাৰণ কৰিছে ।

অৱশ্যে এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত যোৰহাট চিকিৎসক মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী চিকিৎসকে জনোৱা মতে, অৰুণ গাৰ্গ পেনিক এটেকৰ সমস্যাত ভূগিছে । অত্যধিক চিন্তা, অকলশৰীয়া অনুভৱ আৰু মনত দুখ পোৱা বাবে এনে সমস্যাত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে ।  

ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলৰ অধীনত অৰুণ গাৰ্গৰ চিকিৎসা চলি আছে । বতমান তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ যদিও নিশাটো চিকিৎসালয়তে ৰখা হ'ব পাৰে বুলিও তেওঁ ইংগিত দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :জুবিন অনুৰাগীৰ মহানুভৱতা; কৰ্মচাৰীক দেখুৱালে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'
লগতে পঢ়ক :'ৰৈ ৰৈ বিনালে' চাই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে দৰ্শকে বিচাৰিলে জুবিনৰ বাবে ন্যায়

For All Latest Updates

TAGGED:

ARUN GARG
ARUN GARG ADMITTED IN TO HOSPITAL
জুবিন গাৰ্গ
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Forest gurd captured a scene in Kaziranga National Park

এনে কি দৃশ্য, যাক সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে বন মন্ত্ৰীয়েও ?

September 16, 2025 at 4:12 PM IST
WILD ELEPHANT MENACE

বন্যহস্তীৰ জাকৰ উপদ্ৰৱত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে

September 11, 2025 at 5:04 PM IST
BTC ELECTION 2025

মুছলপুৰত এইবাৰ ফুলিব বিজেপিৰ পদুম: দৃঢ় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী

September 2, 2025 at 1:30 PM IST
BTC Elections 2025

আজি বড়োলেণ্ড বেআইনী অস্ত্ৰৰ পৰা মুক্ত : প্ৰমোদ বড়ো

August 24, 2025 at 1:07 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.