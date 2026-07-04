মহানগৰীত মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ এজন - ৰাইফল
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 4, 2026 at 2:40 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা । ইয়াৰ মাজতেই মহানগৰীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানা আৰু পানীখাইতি আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ । এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিমন্যু দাস (৩৯) নামৰ এজন ব্যক্তিক ।
গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিমন্যু দাসৰ ঘৰ মহানগৰীৰ চপাইদাঙত । আৰক্ষীয়ে এই লোকজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে তিনিটাকৈ ৰাইফল আৰু এটা পিষ্টল । লগতে আৰক্ষীয়ে এই লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰে এখন বিলাসী বাহন । শনিবাৰে পুৱতি নিশা নিজা গৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিমন্যু দাসক । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে বিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীয়েও উক্ত অভিযান সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য় আগবঢ়োৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক:ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা । ইয়াৰ মাজতেই মহানগৰীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানা আৰু পানীখাইতি আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ । এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিমন্যু দাস (৩৯) নামৰ এজন ব্যক্তিক ।
গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিমন্যু দাসৰ ঘৰ মহানগৰীৰ চপাইদাঙত । আৰক্ষীয়ে এই লোকজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে তিনিটাকৈ ৰাইফল আৰু এটা পিষ্টল । লগতে আৰক্ষীয়ে এই লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰে এখন বিলাসী বাহন । শনিবাৰে পুৱতি নিশা নিজা গৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিমন্যু দাসক । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে বিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীয়েও উক্ত অভিযান সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য় আগবঢ়োৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক:ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি