ETV Bharat / Videos

মহানগৰীত মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ এজন - ৰাইফল

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মহানগৰীত মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 2:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা । ইয়াৰ মাজতেই মহানগৰীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানা আৰু পানীখাইতি আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ । এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিমন্যু দাস (৩৯) নামৰ এজন ব্যক্তিক ।

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিমন্যু দাসৰ ঘৰ মহানগৰীৰ চপাইদাঙত । আৰক্ষীয়ে এই লোকজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে তিনিটাকৈ ৰাইফল আৰু এটা পিষ্টল । লগতে আৰক্ষীয়ে এই লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰে এখন বিলাসী বাহন । শনিবাৰে পুৱতি নিশা নিজা গৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিমন্যু দাসক । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে বিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীয়েও উক্ত অভিযান সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য় আগবঢ়োৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক:ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি

বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত অসমৰ সাগৰ ভট্টৰায়

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা । ইয়াৰ মাজতেই মহানগৰীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানা আৰু পানীখাইতি আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ । এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিমন্যু দাস (৩৯) নামৰ এজন ব্যক্তিক ।

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিমন্যু দাসৰ ঘৰ মহানগৰীৰ চপাইদাঙত । আৰক্ষীয়ে এই লোকজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে তিনিটাকৈ ৰাইফল আৰু এটা পিষ্টল । লগতে আৰক্ষীয়ে এই লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰে এখন বিলাসী বাহন । শনিবাৰে পুৱতি নিশা নিজা গৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিমন্যু দাসক । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে বিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই । আৰক্ষীয়েও উক্ত অভিযান সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য় আগবঢ়োৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক:ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি

বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত অসমৰ সাগৰ ভট্টৰায়

For All Latest Updates

TAGGED:

মাৰণাস্ত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ
ৰাইফল
ILLEGAL ARMS SEIZED IN GUWAHATI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

RARE SPECIES OF TURTLE RECOVERED

গুৱাহাটীত বন বিভাগৰ অভিযান, উদ্ধাৰ ২০ কেজি ওজনৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ

July 4, 2026 at 2:11 PM IST
Minister Jayanta Mallabarua mentioned that we should be strict against love jihad

লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বই লাগিব: জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

July 3, 2026 at 8:52 PM IST
south salmara mankachar

বৰষুণৰ পানীৰে ভৰিল চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীৰ কক্ষ, পানীত আবদ্ধ ৰোগী

July 3, 2026 at 8:37 PM IST
toxic formalin filled tanker accident, urged not to use water from the Jatinga River

ফৰ্মেলিনভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, জাতিংগা নদীৰ পানী ব্য়ৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান

July 3, 2026 at 6:28 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.